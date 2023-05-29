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В Подмосковье путеец РЖД спас девушку в наушниках, которая не услышала приближения поезда

В Подмосковье путеец РЖД спас девушку в наушниках, которая не услышала приближения поезда

Автор:
29 мая 2023 15:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Герой   видео   наушники   поезд   ржд   спасение   тепловоз   
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Настоящие герои носят не плащи, а оранжевые жилеты работников железной дороги.

Как много несчастных случаев на железной дороге происходит из-за невнимательности! Молодые люди, надев наушники, словно отключаются от внешнего мира, и порой эта малость приводит к фатальному исходу.


В Одинцово девушка едва не шагнула на пути, по которым приближался тепловоз. Её спас ангел -хранитель в лице путевого работника, который мгновенно сориентировался и оттащил барышню в наушниках от ж/д путей.

Героев нужно знать в лицо, поэтому с удовольствием представляем спасителя: Михаил Ераховец, дежурный по переезду. Он рассказал о подробностях спасения:


Инцидент произошёл в воскресенье, 28 мая. Хорошо, если бы все подобные истории заканчивались столь же благополучно!


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Метки: Герой   видео   наушники   поезд   ржд   спасение   тепловоз   
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19  комментариев
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35k
Опаньки 2 часа назад
по-любому встала , начала кричать "что вы творите "
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353
устал я от вас 15 минут назад
этих меломанов постоянно сбивают.. детей жаль, а взрослые бесят из-за них график движения поездов сбивается
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18k
Дмитрий 22 минуты назад
Классика

Ссылка www.youtube.com
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12k
Rus77 24 минуты назад
Позволю себе дополнить:

Михаил Ераховец работает дежурным по переезду в подмосковном поселке Большие Вязёмы всего несколько лет. До этого долгое время он трудился машинистом тепловоза. Попадал в различные ситуации, но самая запоминающаяся произошла с ним накануне. В последнюю секунду он спас от верной гибели невнимательную девушку.

Как это произошло, хорошо видно на записи камеры наблюдения. Пешеход в наушниках идет в сторону путей и не слышит, что ей сигналят. Если бы не реакция дежурного – девушка оказалась бы под колесами.

"Смотрю, девушка уже одной ногой встала на рельс. Я когда ее толкнул - наушники выпали. Она их вставила назад. Сказала "спасибо" и ушла", - рассказал Михаил Ераховец.

Спасенная оказалась настолько ошарашена, что сухо поблагодарила Михаила и отправилась дальше, по своим делам, не осознавая, что может праздновать второй день рождения. Сам дежурный на это не обижается.

Здешний переход железнодорожных путей лежит на достаточно популярном маршруте у местных жителей - иначе приходится делать большой крюк.

"Поток движения у нас плотный постоянно. Также плюс жилой массив, постоянно ходят пешеходы, дети, рядом школа. Многие считают, что если здесь одна линия, то, значит, тепловозы практически не ездят", - рассказал местный житель Станислав Мелихов.

Поезда по этим железнодорожным путям проезжают редко - всего пару раз в сутки, а несчастных случаев никогда не происходило, поэтому многие пешеходы ошибочно считают, что по сторонам можно не смотреть.

На подобном железнодорожном переезде при переходе следует быть особо бдительным , поскольку на данном участке нет ни каких-либо ограничителей, ни шлагбаума. А из-за будки вообще создается опасная слепая зона - как для машинистов, так и для пешеходов.

Герой принял решение об увольнении
У невнимательных остается одна надежда - на бдительность дежурного по переезду. Правда, сам Михаил Ераховец себя героем не считает. Более того, узнав о том, что после произошедшего его ждет служебная проверка, заранее написал заявление об увольнении.

Говорит, давно собирался на пенсию, а последний случай только подтолкнул его к такому решению.
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735
Дмитрий Полчаса назад
Ремнем ей потом по жопе навешать..
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1k
гоша гога 37 минут назад
А интересно эта девушка в следующий раз когда будет переходить через железнодорожный переезд будет снимать наушники и смотреть по сторонам или все так же переходя Ж/Д переезд сделать музыку в наушниках погромче и вперед, вижу цель не вижу препятствий. Вот только второй раз рядом может что бы оттащить за шиворот от инвалидного кресла или могилы.
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1k
Николай 45 минут назад
Я не могу вдуплить... Поезд едет когда, земля трясется. А от тарахтение дизеля так воздух шатает что в любых наушниках почувствуется..
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4k
foggen2 48 минут назад
Скорость принятия решения+хорошая физическая подготовка+храбрость"по сути дела своей жизнью рискнул"+человечность.
Настоящий мужчина.
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1k
Kra 59 минут назад
Респект!
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1k
SmartCat101 Час назад
вроде и герой и своей жизнью рискнул но Дарвин бы со своей теорией естественного отбора точно бы расстроился.
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712
Сергей Добров Час назад
У меня случай был, на переходе ЖД переезда идет электричка, дожидаюсь её последнего вагона и начинаю переходить, а напротив стояла вышка ЖД и там барышня с круглыми глазами кричит мне стой, остановился в шаге от вторых рельс и вылетает встречняк которого было не видно и не слышно, буквально сантиметрах в 50 от меня, чуть потоком ветра не сбило. Вот в общем если бы не эта прекрасная барышня я бы тут не спамил
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1k
naf-naf Час назад
Мужик скромняга
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Лежал намедни в железнодорожной больнице, столько таких рассказов наслушался...

После этого такой барышне, сняв штаны, ивовым прутом отполировать бы жопу!
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