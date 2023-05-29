В Подмосковье путеец РЖД спас девушку в наушниках, которая не услышала приближения поезда

Как много несчастных случаев на железной дороге происходит из-за невнимательности! Молодые люди, надев наушники, словно отключаются от внешнего мира, и порой эта малость приводит к фатальному исходу.

В Одинцово девушка едва не шагнула на пути, по которым приближался тепловоз. Её спас ангел -хранитель в лице путевого работника, который мгновенно сориентировался и оттащил барышню в наушниках от ж/д путей.