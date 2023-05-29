В Подмосковье путеец РЖД спас девушку в наушниках, которая не услышала приближения поезда

Настоящие герои носят не плащи, а оранжевые жилеты работников железной дороги.
Как много несчастных случаев на железной дороге происходит из-за невнимательности! Молодые люди, надев наушники, словно отключаются от внешнего мира, и порой эта малость приводит к фатальному исходу.
В Одинцово девушка едва не шагнула на пути, по которым приближался тепловоз. Её спас ангел -хранитель в лице путевого работника, который мгновенно сориентировался и оттащил барышню в наушниках от ж/д путей.
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Героев нужно знать в лицо, поэтому с удовольствием представляем спасителя: Михаил Ераховец, дежурный по переезду. Он рассказал о подробностях спасения:
Инцидент произошёл в воскресенье, 28 мая. Хорошо, если бы все подобные истории заканчивались столь же благополучно!
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Михаил Ераховец работает дежурным по переезду в подмосковном поселке Большие Вязёмы всего несколько лет. До этого долгое время он трудился машинистом тепловоза. Попадал в различные ситуации, но самая запоминающаяся произошла с ним накануне. В последнюю секунду он спас от верной гибели невнимательную девушку.
Как это произошло, хорошо видно на записи камеры наблюдения. Пешеход в наушниках идет в сторону путей и не слышит, что ей сигналят. Если бы не реакция дежурного – девушка оказалась бы под колесами.
"Смотрю, девушка уже одной ногой встала на рельс. Я когда ее толкнул - наушники выпали. Она их вставила назад. Сказала "спасибо" и ушла", - рассказал Михаил Ераховец.
Спасенная оказалась настолько ошарашена, что сухо поблагодарила Михаила и отправилась дальше, по своим делам, не осознавая, что может праздновать второй день рождения. Сам дежурный на это не обижается.
Здешний переход железнодорожных путей лежит на достаточно популярном маршруте у местных жителей - иначе приходится делать большой крюк.
"Поток движения у нас плотный постоянно. Также плюс жилой массив, постоянно ходят пешеходы, дети, рядом школа. Многие считают, что если здесь одна линия, то, значит, тепловозы практически не ездят", - рассказал местный житель Станислав Мелихов.
Поезда по этим железнодорожным путям проезжают редко - всего пару раз в сутки, а несчастных случаев никогда не происходило, поэтому многие пешеходы ошибочно считают, что по сторонам можно не смотреть.
На подобном железнодорожном переезде при переходе следует быть особо бдительным , поскольку на данном участке нет ни каких-либо ограничителей, ни шлагбаума. А из-за будки вообще создается опасная слепая зона - как для машинистов, так и для пешеходов.
Герой принял решение об увольнении
У невнимательных остается одна надежда - на бдительность дежурного по переезду. Правда, сам Михаил Ераховец себя героем не считает. Более того, узнав о том, что после произошедшего его ждет служебная проверка, заранее написал заявление об увольнении.
Говорит, давно собирался на пенсию, а последний случай только подтолкнул его к такому решению.
Обижались.
Зато живые и здоровые
Настоящий мужчина.
После этого такой барышне, сняв штаны, ивовым прутом отполировать бы жопу!