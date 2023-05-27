Индийский чиновник во время селфи уронил телефон в водохранилище и решил его осушить

Гениальный план. Вот что значит инициатива!
Инспектор продовольственной службы и по совместительству любитель пикников и селфи Раджеш Вишвас был отстранён от службы после того, как стало известно, что поисках своего телефона почти осушил водохранилище.
Инцидент произошёл в начале недели в городе Чхаттисгархе. Вишвас приехал с товарищами на пикник к местному водохранилищу. В какой-то момент решив запечатлеть себя любимого на телефон, он роняет гаджет в воду. Чиновник расстроился настолько, что сначала заставил местных жителей нырять за своим Samsung S23 ultra, который купил всего дне недели назад за 95 000 рупий (91 000 рублей). Воды в водохранилище было немного, не больше трёх метров в глубину, но местные жители за два дня так и не смогли в мутных водах отыскать телефон.
Тогда "гениальный" Раджеш Вишвас взял в аренду дизельный насос и начал откачивать воду. Операция проводилась под предлогом защиты правительственной информации. За несколько дней насос откачал примерно 38 млн литров воды.
Источник:
В итоге информация о неумной затее Вишваса дошла до руководства и его отстранили. А вместе с ним и сотрудника подразделения Департамента водных ресурсов, который дал устное разрешение на откачку воды. Телефон, кстати, найти удалось.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Интересно во сколько ему обошлось данное мероприятие?