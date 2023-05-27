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Индийский чиновник во время селфи уронил телефон в водохранилище и решил его осушить

Индийский чиновник во время селфи уронил телефон в водохранилище и решил его осушить

Автор:
27 мая 2023 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   Телефон   видео   водохранилище   курьёз   самодурство   чиновник   
2009
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Гениальный план. Вот что значит инициатива!

Инспектор продовольственной службы и по совместительству любитель пикников и селфи Раджеш Вишвас был отстранён от службы после того, как стало известно, что поисках своего телефона почти осушил водохранилище.


Инцидент произошёл в начале недели в городе Чхаттисгархе. Вишвас приехал с товарищами на пикник к местному водохранилищу. В какой-то момент решив запечатлеть себя любимого на телефон, он роняет гаджет в воду. Чиновник расстроился настолько, что сначала заставил местных жителей нырять за своим Samsung S23 ultra, который купил всего дне недели назад за 95 000 рупий (91 000 рублей). Воды в водохранилище было немного, не больше трёх метров в глубину, но местные жители за два дня так и не смогли в мутных водах отыскать телефон.


Тогда "гениальный" Раджеш Вишвас взял в аренду дизельный насос и начал откачивать воду. Операция проводилась под предлогом защиты правительственной информации. За несколько дней насос откачал примерно 38 млн литров воды.

В итоге информация о неумной затее Вишваса дошла до руководства и его отстранили. А вместе с ним и сотрудника подразделения Департамента водных ресурсов, который дал устное разрешение на откачку воды. Телефон, кстати, найти удалось.

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Метки: Индия   Телефон   видео   водохранилище   курьёз   самодурство   чиновник   
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13  комментариев
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129
Star Lord Час назад
Отличный сценарий для очередного "шедевра" Болливуда. Типа "Ганг твои воды осушились".
Интересно во сколько ему обошлось данное мероприятие?
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8k
Потапыч 19 минут назад
Мне кажется, что аренда облачного пространства для сохранения данных с телефона и покупка нового телефона ему бы дешевле обошлись.
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4k
Горожанин 20 минут назад
Не индийский чиновник. А индийский чайник.
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43k
Карандаш Полчаса назад
Ну так, а в телефоне то что было? Это интрига.
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soar Полчаса назад
Я даже представить боюсь, что там такого было в телефоне))
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Сол Гудман Полчаса назад
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pinbalist Полчаса назад
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a_komolow 49 минут назад
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Dobry vojak Svejk Час назад
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kaboza Час назад
А на берегу танцы и музон залихвацкий)))
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