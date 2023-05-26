Работа ПВО недалеко от военного аэродрома в Морозовске Ростовской области

FISHKINET
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) В сети призывают бойкотировать американский бренд The North Face В сети призывают бойкотировать американский бренд The North Face 33-летний житель Кемерова впервые в жизни получил паспорт и собирается в школу, чтобы научиться читать и писать 33-летний житель Кемерова впервые в жизни получил паспорт и... 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки 15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в полезные штуки Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Как смертельный недуг подтолкнул к созданию классического аксессуара, который не выходит из моды? Как смертельный недуг подтолкнул к созданию классического... Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Умные вещи, умный дом... жаль, что кое-кто совсем такой умный Умные вещи, умный дом... жаль, что кое-кто совсем такой умный 30 раз, когда дизайнерам логотипов стоило получше присмотреться к своим творениям 30 раз, когда дизайнерам логотипов стоило получше присмотреться к... 16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки, сделанные из чистого зла 16 маленьких котят, которые выглядят как сдобные пирожочки,... 35 кошмарных творений Матери-природы 35 кошмарных творений Матери-природы Ставший в Москве бомжом англичанин отказывается возвращаться домой Ставший в Москве бомжом англичанин отказывается возвращаться домой Марго Робби снялась в ярком образе куклы Барби для журнала Vogue Марго Робби снялась в ярком образе куклы Барби для журнала Vogue Классика из 80-ых, Lincoln Continental Town Car Классика из 80-ых, Lincoln Continental Town Car В Красноярске осудили семиклассника, собиравшего у школьников плату за туалет В Красноярске осудили семиклассника, собиравшего у школьников... Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощнее 150 л.с. Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощнее 150 л.с. Неожиданные находки у мусорного бака Неожиданные находки у мусорного бака
Главная > Видео
Работа ПВО недалеко от военного аэродрома в Морозовске Ростовской области

Работа ПВО недалеко от военного аэродрома в Морозовске Ростовской области

Автор:
26 мая 2023 09:03
Метки: ЧП   пво   ракета   сво   
756
1
1
Ракета, которой пытались атаковать военный аэродром в Ростовской области, летела на высоте 17 км со скоростью 5000 километров в час. Она была сбита в 4 км от Морозовского аэродрома.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: ЧП   пво   ракета   сво   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Игорь 39 минут назад
....летела на высоте 17 км со скоростью 5000 километров в час..... -BAZA не соврет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мангуст 13 минут назад
5000 км/ч? То есть почти 15 махов?! Откуда у хохлов такие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

119085



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая
20 советов, которые могут спасти жизнь вам или кому-то рядом с вами
20 советов, которые могут спасти жизнь вам или кому-то рядом с вами
Набирающие популярность
Отличное и простое решение для работы в мастерской
Отличное и простое решение для работы в мастерской
Дава переоделся в бомжа, пробрался на выставку картин и клянчил деньги
Дава переоделся в бомжа, пробрался на выставку картин и клянчил деньги
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошее воспоминание

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересное#аварии#кино#подборка#удивительно#СССР#Жизнь
#интересно#в мире#ДТП#Прикол#животные#факты#позитив#красота#фильм#полиция
#Юмор#автомир#люди#история#авто аварии#Автовсячина#США#забавно#новости#медицина
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире

На что жалуетесь?

Вернуться