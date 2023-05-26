Работа ПВО недалеко от военного аэродрома в Морозовске Ростовской области

756
1
1
Ракета, которой пытались атаковать военный аэродром в Ростовской области, летела на высоте 17 км со скоростью 5000 километров в час. Она была сбита в 4 км от Морозовского аэродрома.
В настоящий момент сотрудники спецслужб ведут поиски обломков сбитой ракеты. В результате ее подрыва пострадавших нет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самая маленькая обезьянка в мире
- Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп
Новости партнёров
реклама