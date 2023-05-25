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Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

Автор:
25 мая 2023 09:17
Метки: бревно   видео   интересно   люди   соревновани   состязание   
1805
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На ежегодной ярмарке в Помоне, США, двое мужчин решили поучаствовать в состязании Logrolling, в котором нужно балансировать на погруженном в воду бревне. Главная цель забавы - заставить противника упасть в воду.

Участникам состязания разрешается, пинать бревно, ускоряться, обливать соперника водой, но нельзя его трогать.

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Метки: бревно   видео   интересно   люди   соревновани   состязание   
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4  комментария
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Независимо от итогового результата, оба типа чрезвычайно "устойчивые". Я бы в одного без помех с этого бревна шлепнулся бы за секунд пять.
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628
RDV 3 минуты назад
фигасе они профи)) мне кажется я бы и 5 сек не простоял
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22k
BiZ 37 минут назад
смотреть без звука
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14k
Александр Час назад
Сзади, на борту фуры, надпись "LUMBERJACK" - был такой чит-код из игры Age of Empires 2 на быструю добычу древесины. Цуко, лет 15 в неё не играл, а помню до сих пор...
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