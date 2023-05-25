Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

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На ежегодной ярмарке в Помоне, США, двое мужчин решили поучаствовать в состязании Logrolling, в котором нужно балансировать на погруженном в воду бревне. Главная цель забавы - заставить противника упасть в воду.
Участникам состязания разрешается, пинать бревно, ускоряться, обливать соперника водой, но нельзя его трогать.
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