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В подмосковных Люберцах борзая дама решила выгулять собаку на спортивной площадке

В подмосковных Люберцах борзая дама решила выгулять собаку на спортивной площадке

Автор:
22 мая 2023 00:01
Метки: борзая дама   животные   собака   французские лучники   штраф   
3020
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Местные жители сообщили девушке, что она нарушает правила. Однако собачница стала огрызаться и отпинала ногами парня. В итоге ей пришлось уйти, но она продолжала кричать, что все равно будет выгуливать там пса.

Источник:

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Метки: борзая дама   животные   собака   французские лучники   штраф   
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38  комментариев
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21k
Killgrave 9 часов назад
Пендель по жирной сраке она точно заслуживала.
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2k
Василий Афиногенов 37 минут назад
быдло мля
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43k
Валерий Час назад
леща по любому надо было прописать этой собачатнице, такая быдлота нормального человеческого общения не понимает и никогда понимать не будет, женщин бить как бы не по мужски но это что касается женщин а не свиноматок в лосинах
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3k
· · Час назад
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3k
Кирилл 2 часа назад
как заражался новый вид ёбобо "яжсобачшица"
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0
Artem 2 часа назад
Это не женщина, это трансвестит.
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5k
Евгений Д 2 часа назад
Обыкновенная быдлота.
Надо заставить голыми руками собирать за собакой- может так что в ее башке отложится
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9k
МихА 2 часа назад
Народ оскотинился просто ниже плинтуса
... стадо быдлянское... Делаешь замечание, сразу лезут в драку и отрыгиваю из себя весь матерный словарный запас... Дикие обезьяны сука. Толстожопую саму надо на цепь посадить и намордник одеть, чтоб на людей не бросалась
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7k
sedoisever 2 часа назад
Всегда поражаюсь и пишу об этом. Матерится, оскорбляет... Почему таких не привлекают по хулиганке?
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1k
Вадик Бондаренко 3 часа назад
Что вы набросились на мадам,глядя на ее *опу можно понять сразу что она не знает что такое спортивная площадка,ей простительно))))
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14k
Мистер Фикс 3 часа назад
Люди всегда делятся на две категории. В данном случае есть владельцы собак, а есть собачники.
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8k
Puans-on 3 часа назад
Интересно, оштрафуют?
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2k
frost44x2 3 часа назад
Если женщина бьет первая, наступает гендерное равенство))
Железная у мужиков выдержка, что они этой провокаторше в ответ ногами не навешали.
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62k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
брешь любой корм сухой собачий , вымачиваешь с слабительном и раскидываешь на пути любителей срать на улице. собаки сжирают приманку и засирают всю хату собачнику.
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31
СЕРГЕИЧ 4 часа назад
Жест непобедимых французских лучников?
Вот только французы просрали битву при Азенкуре, и англичане им показывали средний палец (французы отрезали средние и указательные пальцы захваченным английским и валлийским лучникам).
Хотя это только городская легенда
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2k
Эдуардо 4 часа назад
Блин, реально запарили эти собаководы. Бегаю по утрам на школьном стадионе, идет мужик с овчаркой. Без поводка, без намордника. Собака подходит нюхает меня, я хз, что у нее на уме, темп снижаю, мужику говорю, ты бы убрал ее. Мужик - она не кусается. Ска, самый тупой ответ, какой только может быть - собака, у которой полный рот здоровенных клыков не кусается. А на кой они ей тогда?
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7k
newegg 5 часов назад
Какие хорошие лосины.
На такой жопе и не треснули.
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4k
Горожанин 6 часов назад
Люберецкая псовая борзая))
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311
устал я от вас 6 часов назад
А где тут дама то? На видео видно две свиньи в рейтузах, две крысы на поводках и слышно двух вежливых историков поборников чистоты. Дам на видео нет..
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24k
Сталкер 6 часов назад
Наглое толстожопое животное.
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603
Лёха Лёха 8 часов назад
Утро. Вышел с дома на работу. Напротив подъезда, на детской площадке, мужик выгуливает пса... Говорю - мужик, твоя собака се*ет на детской площадке!!! А в ответ - а где мне её выгуливать?! Малоуважаемые собаководы! Почему вы этот вопрос не задаëте себе, когда заводите питомца??? А убрать собачий навоз за своей собакой, такая мысль вас не посещала?!
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311
устал я от вас Бритва 6 часов назад
зоофил что ли?
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