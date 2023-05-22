В подмосковных Люберцах борзая дама решила выгулять собаку на спортивной площадке

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Местные жители сообщили девушке, что она нарушает правила. Однако собачница стала огрызаться и отпинала ногами парня. В итоге ей пришлось уйти, но она продолжала кричать, что все равно будет выгуливать там пса.
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Надо заставить голыми руками собирать за собакой- может так что в ее башке отложится
так что давайте не обобщять и говорить про конкретную толстую тупую самку с бобиком.
Шесть раз вызвана полиция, шесть раз председателем написано заявление на конкретного персонажа. И ничего, все норм, никто не чешется.
А тут, какашечка.
Железная у мужиков выдержка, что они этой провокаторше в ответ ногами не навешали.
"Слишком вы злобные , недаром вас весь мир ненавидит"
Вы прекращайте зеркалить, ненавидят вас зоошизиков.
Вот только французы просрали битву при Азенкуре, и англичане им показывали средний палец (французы отрезали средние и указательные пальцы захваченным английским и валлийским лучникам).
Хотя это только городская легенда
На такой жопе и не треснули.