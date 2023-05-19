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Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль

Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль

Автор:
19 мая 2023 11:24
Сообщество : Животные
Метки: ДТП   Кисловодск   видео   животные   лошадь   падение   повезло   
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Одна из бегущих по дороге лошадей едва не устроила ДТП в Кисловодске. Животное неслось навстречу стоящему на проезжей части автомобилю вместе со своими сородичами, но неожиданно упало.

Озорное животное упал перед самым автомобилем, но тут же встало и помчалось дальше.

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Метки: ДТП   Кисловодск   видео   животные   лошадь   падение   повезло   
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44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Дрифтила.
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Вячеслав 4 минуты назад
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3k
Lakrista 52 минуты назад
Бодрый тыгыдык
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Alex Chebrikov

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