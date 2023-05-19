Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль

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Одна из бегущих по дороге лошадей едва не устроила ДТП в Кисловодске. Животное неслось навстречу стоящему на проезжей части автомобилю вместе со своими сородичами, но неожиданно упало.
Озорное животное упал перед самым автомобилем, но тут же встало и помчалось дальше.
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