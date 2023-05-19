Музыкальные колонны индийских храмов

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С давних времен индийские мастера были знакомы с искусством обработки камня, который громко звенит при ударе. Колонны, статуи богов, жертвенные камни, лестницы, изготовленные из «поющего камня», можно увидеть почти во всех южных штатах Индии.
В умелых руках каменщиков после кропотливой обработки камень приобретал резонирующие свойства. Часть колонн начинала «гудеть» на низких октавах, другие чисто и нежно издавали звуки, которые постепенно замирали где-то в камне.
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