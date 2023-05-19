FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 425 постов • 306 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Музыкальные колонны индийских храмов

Музыкальные колонны индийских храмов

Автор:
19 мая 2023 10:20
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Индия   Музыка   видео   звук   интересно   колонна   фото   храм   
1006
1
1


С давних времен индийские мастера были знакомы с искусством обработки камня, который громко звенит при ударе. Колонны, статуи богов, жертвенные камни, лестницы, изготовленные из «поющего камня», можно увидеть почти во всех южных штатах Индии.

В умелых руках каменщиков после кропотливой обработки камень приобретал резонирующие свойства. Часть колонн начинала «гудеть» на низких октавах, другие чисто и нежно издавали звуки, которые постепенно замирали где-то в камне.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Индия   Музыка   видео   звук   интересно   колонна   фото   храм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on Минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460517



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
13-летняя американка жестоко избила маленькую акулу
13-летняя американка жестоко избила маленькую акулу
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#в мире#Автовсячина#забавно#подборка#Россия#знаменитости#природа
#Юмор#люди#интересное#животные#история#кино#истории#фильм#шоу бизнес#истории людей
#интересно#Прикол#машина#США#ДТП#позитив#факты#аварии#авто аварии#Еда
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Как саунд-дизайнеры «добывают» звуки для игр Как саунд-дизайнеры «добывают» звуки для игр Группа Metallica порадовала поклонников новой песней и клипом Группа Metallica порадовала поклонников новой песней и клипом Известные песни, которым в 2023 году исполнится 20 лет Известные песни, которым в 2023 году исполнится 20 лет В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы» Как выглядит спуск по одной из самых крутых лестниц в мире Как выглядит спуск по одной из самых крутых лестниц в мире

На что жалуетесь?

Вернуться