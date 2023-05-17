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Девушка весело отдохнула в московском ресторане

Девушка весело отдохнула в московском ресторане

Автор:
17 мая 2023 11:24
Метки: Девушка   алкоголь   видео   дебоширка   официант   пьяные   ресторан   счет   фото   
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26-летняя Анастасия отказалась оплачивать счёт в кафе на Проспекте Мира. Не желая платить за еду и напитки, девушка начала физически сопротивляться оплате и "гонять официантов".

Попавшие "под раздачу" сотрудники заведения уже, в свою очередь, вызвали правоохранителей. При этом, прибывшим на вызов полицейским не сразу удалось утихомирить дебоширку. "Она успела побросать в силовика тарелки, а потом начала царапать лицо".


Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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Метки: Девушка   алкоголь   видео   дебоширка   официант   пьяные   ресторан   счет   фото   
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11  комментариев
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9k
Борис Карабанов 55 минут назад
Классика мерзотного жанра:
- Да ты знаешь кому я сейчас позвоню!? Улицы пойдёшь мести! На, вот, поговори!
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24k
MrGod 10 минут назад
Или откупится, дорого или сядет, тут только 2 варианта.
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517
дмитрий 15 минут назад
наручники можно было одеть
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14k
FatZilla 23 минуты назад
Совсем, что ли, заскучала по мужским прикосновениям... что захотелось, чтобы могучие силовики её потискали :-D
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9k
sos1960sos 36 минут назад
Оказвыаешь им честь своим визитом, тратишь своё время на посиделки с ними, рискуешь попробовать их еду, а эти неблагодарные, после всего этого имеют наглость ещё какие - то деньги требовать!
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2k
max 39 минут назад
сегодня ,26 лет , это уже взросла женщина , а если ведет себя так, то это уже конченая бичевка .
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3k
Алекс Чебурашкин 42 минуты назад
Камеры во!, звук во!
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22k
ЦСКА 48 минут назад
Бабам вообще стоит запретить бухать! Они как чукчи, под синькой неадекватные!
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2k
PbIBOK 50 минут назад
Вот как можно нацарапать себе срок...
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3
Tralay PbIBOK 19 минут назад
Ога, реально нападение при исполнениии. Статью запросто можно выхватить.
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