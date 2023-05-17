Девушка весело отдохнула в московском ресторане

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26-летняя Анастасия отказалась оплачивать счёт в кафе на Проспекте Мира. Не желая платить за еду и напитки, девушка начала физически сопротивляться оплате и "гонять официантов".
Попавшие "под раздачу" сотрудники заведения уже, в свою очередь, вызвали правоохранителей. При этом, прибывшим на вызов полицейским не сразу удалось утихомирить дебоширку. "Она успела побросать в силовика тарелки, а потом начала царапать лицо".
Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.
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А женщины, они чаще пью меньше и куда как спокойней. Да и безопасней. На видео видно, что ей скорее не хотят причинить вред, чем она представляет опасность.