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Встреча песиков наглядно показала отличие экстравертов от интровертов

Встреча песиков наглядно показала отличие экстравертов от интровертов

Автор:
24 марта 2024 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   встреча   животные   интроверт   милота   песик   собака   экстраверт   
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Встреча со старым другом всегда вызывает в нас множество бурных эмоций. Однако кто-то умеет их сдерживать в себе, другие же выплескивают все наружу, как собака из этого ролика.

Он не смог сдержать порыв радости, когда увидел своего приятеля, возвращающегося с прогулки. Песель сначала просто активно прыгал, а затем вовсе встал на задние лапки и принялся танцевать возле входной двери.

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Метки: Видео   Реакция   встреча   животные   интроверт   милота   песик   собака   экстраверт   
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Alorous
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