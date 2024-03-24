Встреча песиков наглядно показала отличие экстравертов от интровертов

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Встреча со старым другом всегда вызывает в нас множество бурных эмоций. Однако кто-то умеет их сдерживать в себе, другие же выплескивают все наружу, как собака из этого ролика.
Он не смог сдержать порыв радости, когда увидел своего приятеля, возвращающегося с прогулки. Песель сначала просто активно прыгал, а затем вовсе встал на задние лапки и принялся танцевать возле входной двери.
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