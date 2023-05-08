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Как заправить электромобиль на бензиновой заправке

Как заправить электромобиль на бензиновой заправке

Автор:
08 мая 2023 07:27
Сообщество : Юмор
Метки: Tesla   Девушка   Юмор   бензин   видео   электрокар   
2938
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Казалось бы, что такого сложного заправить автомобиль, но если это электромобиль Тесла, а за рулём девушка, то будьте готовы к неожиданностям.

Тот случай, когда бюст себе сделала, а мозги нарастить забыла.


И действительно, куда же налить бензина в электрокар?


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Метки: Tesla   Девушка   Юмор   бензин   видео   электрокар   
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19  комментариев
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1k
rudenkov Час назад
Постановка. В главной роли - бюст девушки.
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33k
ACU900 8 минут назад
Постанова. Наверное сделано по заказу компании которая фильмы для взрослых выпускает, а Тесла является спонсором этого фильма, вот по этому это была реклама - "Умный автомобиль "Тесла" умнее его водителя" ..
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−3
Jo Полчаса назад
Не смешно. Я сам часто беру разные машины по работе (не в РФ). Внутри топливных баков стоят чипы, нужно только вставить пистолет заправочный, платит корпорация по безналу. О том дизель/бензин и с какой стороны горловина узнаю только на заправке. И мне тоже пофиг если это Тесла. Можете не верить.
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273
устал я от вас Jo 21 минуту назад
Не верить чему? Тому что у тебя мозгов не больше чем у блондинки?
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12k
Shtoppi 53 минуты назад
Станиславский просто рыдает от такой позорной игры.
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5k
Terminator 54 минуты назад
видно же что фигуристая, натуральное все
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508
OG 54 минуты назад
Бабы везде одинаковые.
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10k
Sapsan Час назад
Скрытая реклама теслы
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6k
hhwost Час назад
заряжать электрокар она научится, в конце концов, а вот у 99,9% тех, кто над ней смеётся, "Теслы" никогда не будет.
вот и думай, что важнее - мозги или сиськи.
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