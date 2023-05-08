Как заправить электромобиль на бензиновой заправке

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Казалось бы, что такого сложного заправить автомобиль, но если это электромобиль Тесла, а за рулём девушка, то будьте готовы к неожиданностям.
Тот случай, когда бюст себе сделала, а мозги нарастить забыла.
И действительно, куда же налить бензина в электрокар?
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вот и думай, что важнее - мозги или сиськи.
коммент был не об этом.