Момент самоподрыва террориста в Ейске

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В городе Ейск Краснодарского края местный житель совершил самоподрыв в автомобиле при попытке задержания.
Сегодня днем в Ейске сотрудники ДПС остановили синюю «Ниву», однако 45-летний водитель, закрылся в машине и стал угрожать взрывом, заявив, что у него в автомобиле находится взрывчатка.
Несколько часов район был оцеплен полицией. В какой то момент сотрудники ОМОН Росгвардии попытались приблизиться к авто и взять его штурмом, после чего произошел взрыв. Водитель погиб на месте, несколько стоящих рядом силовиков получили контузию.
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Метки: ДПС Ейск ОМОН Самоподрыв взрыв самоубийство терроризм
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