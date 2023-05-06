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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 291 пост • 22 подписчика подписаться
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Момент самоподрыва террориста в Ейске

Момент самоподрыва террориста в Ейске

Автор:
06 мая 2023 17:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ДПС   Ейск   ОМОН   Самоподрыв   взрыв   самоубийство   терроризм   
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В городе Ейск Краснодарского края местный житель совершил самоподрыв в автомобиле при попытке задержания.

Сегодня днем в Ейске сотрудники ДПС остановили синюю «Ниву», однако 45-летний водитель, закрылся в машине и стал угрожать взрывом, заявив, что у него в автомобиле находится взрывчатка.


Несколько часов район был оцеплен полицией. В какой то момент сотрудники ОМОН Росгвардии попытались приблизиться к авто и взять его штурмом, после чего произошел взрыв. Водитель погиб на месте, несколько стоящих рядом силовиков получили контузию.

Источник:

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Метки: ДПС   Ейск   ОМОН   Самоподрыв   взрыв   самоубийство   терроризм   
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14  комментариев
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2k
PbIBOK Час назад
Очередная хохлогнида самоликвидировалась.
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2k
Alex 8 минут назад
Просто у него пердак порвало
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302
Александр Поляков 11 минут назад
чубатая свинья отправилась к Адику.
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17k
Алексей 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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90
Deon Bublikoff Полчаса назад
Вызывает сомнение профессионализм ОМОНа. Водила подъехал так, что даже выскочить быстро не смогли, да ещё с первого сиденья полез вперёд того, что со щитом. В узкую щель между машинами. Как-то выглядит не очень слаженно.
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32k
АнтонПолднев Полчаса назад
Граната максимум. Ну выпилился туда ему и дорога. Ребята слава богу целы.
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Сергей Полчаса назад
Чёт тухло, будто петарда жахнула...
Корсар 10000- максимум
Ссылка youtu.be
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5k
onebibis Час назад
Раньше ставили на чёрное, а сейчас я поставлю на чубатое. Что-то зашкаливают теракты перед праздниками. Рогульё пытается запугать Россию. Очень надеюсь на то что наши придумают наконец как это прекратить. Не призываю к жестоким ответам по населению Украины. Но ответ должен быть таким чтобы было дальше неповадно. На мой взгляд это должно быть здание Верховной Рады. Они давно просят.
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4k
Трям Час назад
У чувака пукан взорвался.
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