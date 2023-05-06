Момент самоподрыва террориста в Ейске

Сегодня днем в Ейске сотрудники ДПС остановили синюю «Ниву», однако 45-летний водитель, закрылся в машине и стал угрожать взрывом, заявив, что у него в автомобиле находится взрывчатка.

Несколько часов район был оцеплен полицией. В какой то момент сотрудники ОМОН Росгвардии попытались приблизиться к авто и взять его штурмом, после чего произошел взрыв. Водитель погиб на месте, несколько стоящих рядом силовиков получили контузию.