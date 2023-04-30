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Гвардейская лошадь проучила наглую туристку

Гвардейская лошадь проучила наглую туристку

Автор:
30 апреля 2023 07:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   запреты   лондон   лошадь   туристы   
1298
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У вас не волосы, а солома какая-то!

Есть такое правило в Лондоне, что не стоит приближаться к королевской охране, даже если хочешь сделать с ней милую совместную фоточку. Но некоторые штатские чихать хотели на всякие запреты и предупреждения, даже если они написанные на табличке.


Ну лошадка и решила наглядно показать, что не все человеческие особи ей приятны.



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Метки: Юмор   видео   запреты   лондон   лошадь   туристы   
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63
Артур С. 40 минут назад
Ибо ... !
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up2sun Полчаса назад
Коняра - Дипломат
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Я думал это пост о Ксении Собчак
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Евгений Д 47 минут назад
Лошадь подумала что это травка и решила перекусить
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