Гвардейская лошадь проучила наглую туристку

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У вас не волосы, а солома какая-то!
Есть такое правило в Лондоне, что не стоит приближаться к королевской охране, даже если хочешь сделать с ней милую совместную фоточку. Но некоторые штатские чихать хотели на всякие запреты и предупреждения, даже если они написанные на табличке.
Ну лошадка и решила наглядно показать, что не все человеческие особи ей приятны.
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