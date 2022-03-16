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Сотрудник службы доставки решил пересесть на лошадь

Сотрудник службы доставки решил пересесть на лошадь (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бензин   видео   курьер   лошадь   неожиданно   прикол   
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Из-за резкого роста стоимости бензина в некоторых странах курьерам приходится экономить на топливе и импровизировать. Особо отчаянные пересаживаются на лошадей.
Курьер нашел альтернативу современному транспорту — теперь он доставляет заказы верхом на лошади.

Источник:

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Метки: Юмор   бензин   видео   курьер   лошадь   неожиданно   прикол   
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сеньор Леонсио 38 минут назад
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Александр Полчаса назад
Кто то реально считает, что лошадь дешевле содержать чем автомобиль? Хотел бы сэкономить пересел бы на велосипед, как делают все доставщики во всех городах мира.
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