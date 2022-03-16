Сотрудник службы доставки решил пересесть на лошадь

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Из-за резкого роста стоимости бензина в некоторых странах курьерам приходится экономить на топливе и импровизировать. Особо отчаянные пересаживаются на лошадей.
Курьер нашел альтернативу современному транспорту — теперь он доставляет заказы верхом на лошади.
Источник:
АНТИФИШКИ
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