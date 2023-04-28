Учимся добывать огонь в лесу без спичек и зажигалки

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Мужчина решил показать, как можно легко и просто добыть огонь на природе. Однако добыть огонь оказалось не так уж и просто.
Режущей кромкой... как по сердцу!
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Блть.,.. это все равно, что "учимся выживать на необитаемом острове без еды .... с продуктовой корзиной в багажнике"
Лучше бы уже палочки тёр, чем так лажаться.
Ему бы сначала поизучать, где и как в лесу добыть сухих щепок для растопки огнивом....