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Учимся&nbsp;добывать огонь в лесу без спичек и зажигалки

Учимся добывать огонь в лесу без спичек и зажигалки

Автор:
28 апреля 2023 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   выживальщик   костёр   лес   огонь   
473
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Мужчина решил показать, как можно легко и просто добыть огонь на природе. Однако добыть огонь оказалось не так уж и просто.

Режущей кромкой... как по сердцу!

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   выживальщик   костёр   лес   огонь   
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20  комментариев
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12k
Shtoppi 57 минут назад
он наверное и со спичками бы не справился )))))))))))))
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2k
Федор Медведев 2 минуты назад
Оооооо, это же Сенсей! Великий мастер виживания, обладатель черного пояса по разбиванию кабин медведям и лосям! Веселый мужик.
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16k
Голос Вселенной 8 минут назад
Учимся добывать огонь без спичек и зажигалки .... но С ОГНИВОМ!

Блть.,.. это все равно, что "учимся выживать на необитаемом острове без еды .... с продуктовой корзиной в багажнике"
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12k
Марсианин 10 минут назад
Учитесь, как НЕ надо делать
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497
Сергей 14 минут назад
Учимся добывать огонь в лесу без спичек и зажигалки И ОГНИВА
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 18 минут назад
"без спичек и зажигалки", но с огнивом и ножом...
Лучше бы уже палочки тёр, чем так лажаться.
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59k
pynh 18 минут назад
сначала наскрести с огнива, потом чиркнуть - делов то...
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8k
Александр Маслов 24 минуты назад
А "режик" так ничё
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5k
pinbalist 39 минут назад
Если это не постанова, то чуваку прямая дорога на канал Гриши Соколова :)
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28k
Levyathan 39 минут назад
Рукожоп 80 левела. Нож ему давать противопоказано! Да и огнивом он пользуется через зад.
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33k
ACU900 42 минуты назад
Как говорится, что мешает плохому танцору танцевать?
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27k
Serg2001 46 минут назад
Смотрю как он нож курочит... прям как серпом по нежным колокольчикам...
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823k
А.Берестенко 48 минут назад
Я вас умаляю! Телефон то есть!
Ссылка youtu.be
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201
twincam Старичок 11 минут назад
на калькулятор ))
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