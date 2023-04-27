Лось пришёл в кинотеатр на Аляске и наелся попкорна

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Лось решил посетить кинотеатр, расположенный в американском городе Кенай, штат Аляска. Сотрудница развлекательного заведения запечатлела, как лесной житель лакомится попкорном.
После трапезы животное еще несколько минут прогуливалось по кинотеатру, а затем вышло на улицу и отправилось по своим лосиным делам.
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