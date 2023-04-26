Одно из главных правил при тренировках в спортзале

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Ничто так не огорчает тренеров в зале, как подопечный, который выполняет упражнения с горбатой спиной. Однако хороший тренер способен помочь начинающему спортсмену даже без слов.
Под надёжным присмотром тренера.
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