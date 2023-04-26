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Одно из главных правил при тренировках в спортзале

Одно из главных правил при тренировках в спортзале

Автор:
26 апреля 2023 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   осанка   прямая спина   тренер   тренировка   
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Ничто так не огорчает тренеров в зале, как подопечный, который выполняет упражнения с горбатой спиной. Однако хороший тренер способен помочь начинающему спортсмену даже без слов.

Под надёжным присмотром тренера.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   осанка   прямая спина   тренер   тренировка   
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4  комментария
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5k
satra 2 часа назад
Держать спину полезно для позвоночника.
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91k
sapér Vodička 51 минуту назад
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10k
Бритва Час назад
с тех пор так и хожу
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1k
Антон 2 часа назад
Прикольно!!!
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