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Сообщество Без кота и жизнь не та 1573 поста • 467 подписчиков подписаться
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Пушистый рыжий атлет

Пушистый рыжий атлет

Автор:
25 апреля 2023 08:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   испытание   кот   препятствие   прыжок   
797
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Этот кот не привык искать лёгких путей. Он без особого труда преодолевает препятствие, воздвигнутое перед ним хозяином.

Вызов принят

Прыгучее испытание для котика.

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Метки: видео   животные   испытание   кот   препятствие   прыжок   
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8  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Спустя три месяца.
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4k
MPEG-8 22 минуты назад
Коты очень сильные животные, кто их мыл подтвердят.
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10k
Света Полчаса назад
Где то попадались точные данные по прыжкам. Обычные мурки домашние с места уверенно прыгают на высоту от полутора до двух метров. В длину примерно так же, но зависит от некоторых нюансов вплоть до освещения. А вот с разбега могут до трёх метров легко, но бывают и не редко прыгуны до пяти метров.
Это всё конечно если они захотят.))) Заставить невозможно. Только заинтересовать и может напугать. А так да, атлеты, спортсмены.)
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Мой бы просто пролез между лентами...
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243
Dee78 2 часа назад
Рыжий молодец
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496
Ivan Shotgun 3 часа назад
Чем выше препятствие, тем мокрее тапки хозяина.
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