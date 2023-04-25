Пушистый рыжий атлет

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Этот кот не привык искать лёгких путей. Он без особого труда преодолевает препятствие, воздвигнутое перед ним хозяином.
Вызов принят
Прыгучее испытание для котика.
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Это всё конечно если они захотят.))) Заставить невозможно. Только заинтересовать и может напугать. А так да, атлеты, спортсмены.)