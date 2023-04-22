Упрямая панда заставила сотрудников зоопарка в ливень лезть на дерево

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В детстве любой дождь нипочем и идти домой совсем неохота. Эта милая панда тому прямое подтверждение.
Посетители зоопарка в китайской провинции Сычуань стали свидетелями забавной сцены.
Малыш панды просто хотел побыть в одиночестве под проливным дождем, но сотрудники зоопарка были против такой затеи.
Пришлось организовывать целую спасательную операцию по снятию упрямого медвежонка с дерева.
Милота дня!
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Метки: Малыш панда Юмор видео дождь милота дня панда
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