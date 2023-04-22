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Упрямая панда заставила сотрудников зоопарка в ливень лезть на дерево

Упрямая панда заставила сотрудников зоопарка в ливень лезть на дерево

Автор:
22 апреля 2023 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Малыш панда   Юмор   видео   дождь   милота дня   панда   
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В детстве любой дождь нипочем и идти домой совсем неохота. Эта милая панда тому прямое подтверждение.

Посетители зоопарка в китайской провинции Сычуань стали свидетелями забавной сцены.

Малыш панды просто хотел побыть в одиночестве под проливным дождем, но сотрудники зоопарка были против такой затеи.

Пришлось организовывать целую спасательную операцию по снятию упрямого медвежонка с дерева.


Милота дня!

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Метки: Малыш панда   Юмор   видео   дождь   милота дня   панда   
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9  комментариев
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6k
Умница-красавица 8 часов назад
Когда просто хотел почиллить под дождем, но до тебя докопались настырные китайцы(((
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316
Вася Васильев 7 минут назад
Вот кто этим лысым обезьянам сказал, что ему там плохо было? Сидел под дождиком радовался... набежали схватили утащили в душную конуру..
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15k
_delphin_ 5 часов назад
Я вообще не понимаю, как панды дожили до наших дней)
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11k
Властелин 5 часов назад
Ну чем он им мешал. Хорошо ему так пусть сидит.
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727
Denis Rogut 5 часов назад
А почему они к ней вообще пристали. Ну сидит животина на дереве под дождиком, ну отдыхает. Че докопались то?)))))))
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9k
Павел 7 часов назад
Волки двуногие!!! Не дали плюшевому помыться!!
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10k
Григорий Бабкин 7 часов назад
Китайцы с детьми так не цацкаются, как с пандами.
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6k
perekrestok 8 часов назад
Надо ему еще и а-та-та по попе надавать. Чтобы запомнил что так нельзя.
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