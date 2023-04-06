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Как сейчас выглядят актёры и актрисы из сериала «Зачарованные»

Как сейчас выглядят актёры и актрисы из сериала «Зачарованные»

Автор:
06 апреля 2023 11:37
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   актёры   ведьмы   видео   зачарованные   знаменитости   тогда и сейчас   
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В начале 2000-х сериал «Зачарованные» получил большую популярность у зрителей в России. Особенно его любила женская аудитория. На недавней встрече косплееров в Париже поклонники запечатлели, как сейчас выглядят несколько главных героев и героинь картины.

Время никого не пощадило из «Зачарованных»: ни ведьм, ни ангела-хранителя.

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Метки: актрисы   актёры   ведьмы   видео   зачарованные   знаменитости   тогда и сейчас   
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4  комментария
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АнтонПолднев Час назад
Дамы там были услада для глаз...
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BiZ 6 минут назад
а как сейчас выглядит сам сериал вообще?
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Дмитрий

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