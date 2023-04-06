Как сейчас выглядят актёры и актрисы из сериала «Зачарованные»

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В начале 2000-х сериал «Зачарованные» получил большую популярность у зрителей в России. Особенно его любила женская аудитория. На недавней встрече косплееров в Париже поклонники запечатлели, как сейчас выглядят несколько главных героев и героинь картины.
Время никого не пощадило из «Зачарованных»: ни ведьм, ни ангела-хранителя.
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