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Позитивный розыгрыш дедушки

Позитивный розыгрыш дедушки

Автор:
15 января 2024 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   дедушка   люди   позитив   розыгрыш   
1661
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Компания мужчин решила по-доброму подшутить над дедушкой, заснувшего на стуле. Они подсели к пожилому мужчине и сделали его участником карточной игры.

Шалость удалась

Дедушка быстро среагировал и включился в игру⁠⁠.

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Метки: Видео   Реакция   дедушка   люди   позитив   розыгрыш   
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10  комментариев
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8k
Pravednik84 Час назад
Редкий случай действительно доброго розыгрыша)))
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11
Daniel Dzhukich 4 минуты назад
"подшутить над дедушкой, заснувшего на стуле" - это на шуточно-дедушкинском языке?!
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133
Аврашалом Маркович 7 минут назад
Розыгрыш здорового человека
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2k
MrMopnex 16 минут назад
Хоть кто-то не забыл, что такое розыгрыш (пранк) у нормальных адекватных людей
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−4
иван бублик 20 минут назад
дедуля-алкаш 100% путенский электорат
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10k
Павел 22 минуты назад
Надеюсь деду дали выиграть?
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9k
Regerald 22 минуты назад
Эх, до конца не довели. Надо было козырей ему напихать и пусть он кружку пива хотя бы выиграл.
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9k
Роман 49 минут назад
Ничего себе добрый, дед там уже подумал, все склероз приехал
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