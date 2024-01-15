Позитивный розыгрыш дедушки

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Компания мужчин решила по-доброму подшутить над дедушкой, заснувшего на стуле. Они подсели к пожилому мужчине и сделали его участником карточной игры.
Шалость удалась
Дедушка быстро среагировал и включился в игру.
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