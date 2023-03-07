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Прогулка по жутким катакомбам

Прогулка по жутким катакомбам

Автор:
07 марта 2023 10:09
Метки: в мире   видео   катакомбы   кости   люди   прогулка   
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Группа молодых людей по неизвестной причине решила прогуляться по зловещему месту, которое напоминает катакомбы в Париже. Впрочем, подобные места при большом желании можно найти и в других городах Европы.

Словно попал в мир серии игр Diablo. В видео содержится ненормативная лексика.


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Метки: в мире   видео   катакомбы   кости   люди   прогулка   
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2  комментария
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Aqueronte 57 минут назад
Заразу подхватить, как два пальца об асфальт. Там же всех скидывали и больных тоже, плюс крысы.
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