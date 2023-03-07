Прогулка по жутким катакомбам

452
1
1
Группа молодых людей по неизвестной причине решила прогуляться по зловещему месту, которое напоминает катакомбы в Париже. Впрочем, подобные места при большом желании можно найти и в других городах Европы.
Словно попал в мир серии игр Diablo. В видео содержится ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Запоминающаяся татуировка бабочки
- Похищение смартфона из магазина пошло не по плану
- Не кладите ноутбук на столик в самолёте
- Ночной искатель незапертых квартир в Москве
- Парень засмотрелся в телефон и провалился в открытый люк
Новости партнёров
реклама