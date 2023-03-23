Побег папы из комнаты не удался

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Мужчина уложил маленького ребёнка и попытался уползти в другую комнату. Однако у малыша были на него свои планы.
Папа, ползи обратно
К успеху полз, не фартануло.
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Сестра или брат, когда усыплял, засыпали зажав волосы в кулачок. И потом как сапер начинаешь пальчики разжимать. Раз, два, три, уже вспотелый, четыре.. А,су..а, подрыв!
Это одно удовольствие что ты хоть кому то в этой жизни нужен.
- Звук реактивного самолета! Звук взрыва атомной бомбы!
- Увы. Самый громкий звук - Хруст колена, когда пытаешься выйти из детской, когда только уложил ребенка.
А второй раз в десять хуже чем на видео. Ох намучались с его засыпаниями...
У них должна быть СВОЯ кровать, своя территория, где он чувствует себя в безопасности.
Не засыпает? Укачал - уложил в ЕГО кровать.
Просто родители часто идут по пути наименьшего сопротивления, "жалея" ребёночка, потом сами мучаются. Ребёнок привыкает спать с родителями. Ни сам толком не высыпается ни им не даёт (про секс вообще молчу).
Конечно, бывает, зубы режутся или болеет мелкий, но это исключения, которые только подтверждают правило. У меня двое 22 и 15, проверено...
Кроме того, укладывать в свою кровать ребёнка - это небезопасно для него, есть масса случаев когда родители придушивали, придавливали детей во сне.