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Побег папы из комнаты не удался

Побег папы из комнаты не удался

Автор:
23 марта 2023 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   курьёзы   отец   папа   позитив   сон   
3526
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Мужчина уложил маленького ребёнка и попытался уползти в другую комнату. Однако у малыша были на него свои планы.

Папа, ползи обратно

К успеху полз, не фартануло.

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Метки: Юмор   видео   дети   курьёзы   отец   папа   позитив   сон   
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22  комментария
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591
Сергей Добров 5 часов назад
Хе-хе, сам так ползал
Только папа какой то блаженный, надо из подушек и одеял заграждение строить, а то вертухай с вышки уйдет
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34k
Барклай 3 минуты назад
В озвучке Кубик-рубик звучало бы - маленький гов..к.
Сестра или брат, когда усыплял, засыпали зажав волосы в кулачок. И потом как сапер начинаешь пальчики разжимать. Раз, два, три, уже вспотелый, четыре.. А,су..а, подрыв!
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11k
Властелин Час назад
Ну а куда пополз. Места что ли не хватало. Спал бы да спал.
Это одно удовольствие что ты хоть кому то в этой жизни нужен.
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2k
DHC 3 часа назад
- Какой самый громкий звук в мире?
- Звук реактивного самолета! Звук взрыва атомной бомбы!
- Увы. Самый громкий звук - Хруст колена, когда пытаешься выйти из детской, когда только уложил ребенка.
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9k
Бритва 3 часа назад
вот же пискля
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831
Freude 3 часа назад

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37k
Aleks 3 часа назад
Вот уж нам повезло с обоими малыми... если глаза закрывали, можно хоть дискотеку устраивать.
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5k
vasilykopkov 4 часа назад
Никогда не кладите детей с собой в кровать и будет вам счастье.
У них должна быть СВОЯ кровать, своя территория, где он чувствует себя в безопасности.
Не засыпает? Укачал - уложил в ЕГО кровать.
Просто родители часто идут по пути наименьшего сопротивления, "жалея" ребёночка, потом сами мучаются. Ребёнок привыкает спать с родителями. Ни сам толком не высыпается ни им не даёт (про секс вообще молчу).
Конечно, бывает, зубы режутся или болеет мелкий, но это исключения, которые только подтверждают правило. У меня двое 22 и 15, проверено...
Кроме того, укладывать в свою кровать ребёнка - это небезопасно для него, есть масса случаев когда родители придушивали, придавливали детей во сне.
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805
Николай 4 часа назад
Хахаха))))) Бывало и не раз.
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21k
BiZ 4 часа назад
тут нужен инженерный подход
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2k
Димон 5 часов назад
У меня таких проблем с мелким не было, тут просто надо почувствовать ту грань когда ребенок вырубился спать конкретно, там его уже пушкой не разбудишь, надо было папаше еще пару минут потерпеть и побег удался бы).
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3k
ProstoBoBka 5 часов назад
Было полностью аналогично с дочкой, с сыном легче, отрубался за 10 минут и спокойно выходил...
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1k
naf-naf 5 часов назад
Боже, как мне это знакомо. Двое детей, только подросли, и перестал от них так ползать
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17
MIXALICH PLAY 5 часов назад
Врешь, не уйдешь!
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2k
STRiX 5 часов назад
У меня частенько не хватает сил для такого побега, так и спим до утра...
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405
Tim STRiX 4 часа назад
на узкой кроватке один бок затекает
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15k
sonic24a 5 часов назад
да да. Хрен уйдешь.
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