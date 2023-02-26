Улыбчивый пёс пошутил над скейтбордистом

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А вы знали, что если резиновый бублик может прикольно катится, как колесико? Вот и этот добродушный пёс знает и портит тем самым жизнь любителям скейтборда.
Главное, вовремя бросить бублик, потом внимательно за ним наблюдать и ехидно улыбаться!
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