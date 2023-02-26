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Улыбчивый пёс пошутил над скейтбордистом

Улыбчивый пёс пошутил над скейтбордистом

Автор:
26 февраля 2023 11:35
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   скейтборд   собака   собакен   тролль   
359
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А вы знали, что если резиновый бублик может прикольно катится, как колесико? Вот и этот добродушный пёс знает и портит тем самым жизнь любителям скейтборда.

Главное, вовремя бросить бублик, потом внимательно за ним наблюдать и ехидно улыбаться!



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Метки: Юмор   видео   скейтборд   собака   собакен   тролль   
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2  комментария
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1k
Нудник Шпилкес 12 минут назад
пес хулиган
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14k
Типа граф 10 минут назад
Собака заподляка ?
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