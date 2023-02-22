Эскалатор зажевал обувь экспериментатора

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Парень решил посмотреть, что будет, если не поднимать ноги на эскалаторе. Похоже, что результат эксперимента его разочаровал.
Эскалатор не место для баловства и экспериментов. Однако еще находятся индивидуумы, которые хотят доказать обратное.
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Полагаю он так там и остался стоять...