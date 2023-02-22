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Эскалатор зажевал обувь экспериментатора

Эскалатор зажевал обувь экспериментатора

Автор:
22 февраля 2023 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Эскалатор   видео   кроссовки   обувь   слабоумие и отвага   фейл   
928
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Парень решил посмотреть, что будет, если не поднимать ноги на эскалаторе. Похоже, что результат эксперимента его разочаровал.

Эскалатор не место для баловства и экспериментов. Однако еще находятся индивидуумы, которые хотят доказать обратное.

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Метки: Эскалатор   видео   кроссовки   обувь   слабоумие и отвага   фейл   
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15  комментариев
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30k
Андрей Иванов 2 часа назад
Эксперимент удался. Отрицательный результат - тоже результат
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17k
RDen 10 секунд назад
а сейчас брючину туда затолкай...
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3k
Александр Полчаса назад
И стоит такой

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2k
Semёn 37 минут назад
Поколение ЕГЭ, "Окей Гугл, что делать дальше?...."
Полагаю он так там и остался стоять...
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23k
Тигран Саркисян 41 минуту назад
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41k
turyst 41 минуту назад
Так вот откуда берутся все эти, ходящие босиком в метро!
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7k
RIZ deadening 42 минуты назад
На многих видео , что смотрел именно пятки затягивает всегда . Таким засранцам лещей надо давать или штраф ! А если бы обрыв и люди бы улетели вниз ?
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
тест на идиотизм прошел результат положительный.
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46
Капитошка Час назад
Главное такой удивленный стоит,типа как такое могло произойти.
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1k
Шапкин Час назад
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25k
Serg2001 Час назад
Сцуко... Ведь им же жить. Управлять страной, защищать её, писать законы... детей воспитывать... Откуда такой регресс?
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9k
МихА Час назад
Надеюсь это торговый центр а не метро, в ТЦ можно новые купить.
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22k
SolomonA Час назад
К чему стремился - то и получил...
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