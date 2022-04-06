FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Что у нас происходит с лекарствами Что у нас происходит с лекарствами Изюмский шлях: чем была страшна эта дорога и почему беспокоила Ивана Васильевича из знаменитой комедии Изюмский шлях: чем была страшна эта дорога и почему беспокоила... "Женщина. Инструкция по эсплуатации": феминистки устроили скандал из-за заголовка в мужском журнале "Женщина. Инструкция по эсплуатации": феминистки устроили скандал... Доктор Хаус уже не тот. Поклонники не узнал Хью Лори в седом деде с бородой Доктор Хаус уже не тот. Поклонники не узнал Хью Лори в седом деде... Веская причина не ходить в садик Веская причина не ходить в садик «Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами «Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами Судьба актёра Владимира Толоконникова Судьба актёра Владимира Толоконникова Никогда не разговаривай с ослами Никогда не разговаривай с ослами Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Геймерская подборка мемов для олдов Геймерская подборка мемов для олдов Моника Анна Мария Беллуччи Моника Анна Мария Беллуччи Женщина зажгла не по-детски Женщина зажгла не по-детски "Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки "Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки Секс-символы 50-х, или как выглядел эталон женской красоты того времени Секс-символы 50-х, или как выглядел эталон женской красоты того... Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и женщинами Точно подмечено: в соцсетях обсуждают отношения между мужчинами и... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Санкт-Петербург Ленинград): было-стало Санкт-Петербург Ленинград): было-стало Уникальная противокражная система Уникальная противокражная система Такая разная реакция кошек на креветку Такая разная реакция кошек на креветку
Главная > Видео 
Иногда лучше довериться профессионалам

Иногда лучше довериться профессионалам (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2022 11:27
Метки: в мире   видео   прикол   провода   слабоумие и отвага   фейл   электричество   
1927
1
1
Мужчина решил перекусить провода слесарными клещами не отключив электричество. В результате его необдуманных действий получился неплохой "арт-объект". Любители современного искусства наверняка оценят.
А вы точно электрик?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: в мире   видео   прикол   провода   слабоумие и отвага   фейл   электричество   
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Егор Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fraxinus Минуту назад
Дым кольцом - точно арт перформанс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
795
Graboid 23 минуты назад
он балбес,, знал что провод под напряжением и стал резать все сразу ... я тоже режу под напругой, вскрываю наруж изоляцию и перекусываю по одному, изолирую концы ... никакой хитрости ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Лехахуторской Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь 42 минуты назад
Любой живой электрик автоматически становится хорошим.
В целом эффектно, особенно дымок, который в конце ролика так изящно расходится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий 44 минуты назад
какой лять артобъект, аффтар иди проспись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
HalloFreeSpace 53 минуты назад
ума - палата
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Mrak OBOY 56 минут назад
лучше бы зубами перекусил, эффектней получилось бы)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

692044



Другие посты автора
Популярное
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
0
97
Прощай американский фастфуд: на сцену выходят чебуречные
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
2
58
Братья Стругацкие: два человека - один писатель
Набирающие популярность
Немецкие технологии, которые достались СССР после войны
1
28
Немецкие технологии, которые достались СССР после войны
Темпоральный [временной] кристалл (1 часть. Теория)
0
9
Темпоральный [временной] кристалл (1 часть. Теория)
Что у нас происходит с лекарствами
Что у нас происходит с лекарствами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
2

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#автомобили#автомир#аварии#СССР#люди#картинки#забавно
#прикол#интересно#Ватермарк#мир#история#девушки#подборка#позитив#в мире#шоу бизнес
#фото#интересное#Разное#дтп#красота#Приколы#Россия#авто аварии#кот#война
Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси (15 фото) Крестьянский блуд и помещичьи гаремы. Какие были традиции на Руси (15 фото) Уличные псы недооценили своего конкурента Уличные псы недооценили своего конкурента Предновогодняя боль хозяйки Предновогодняя боль хозяйки Девушка переоценила свои возможности Девушка переоценила свои возможности Кража батареи из подъезда пошла не по плану Кража батареи из подъезда пошла не по плану Злобный пешеход и мгновенная карма Злобный пешеход и мгновенная карма

На что жалуетесь?

Вернуться