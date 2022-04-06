Иногда лучше довериться профессионалам

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Мужчина решил перекусить провода слесарными клещами не отключив электричество. В результате его необдуманных действий получился неплохой "арт-объект". Любители современного искусства наверняка оценят.
А вы точно электрик?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В целом эффектно, особенно дымок, который в конце ролика так изящно расходится.