FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1518 постов • 460 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Кот решил проверить качество натяжного потолка в доме хозяина

Кот решил проверить качество натяжного потолка в доме хозяина

Автор:
15 февраля 2023 12:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   в мире   видео   животные   кот   натяжной потолок   потолок   
1839
1
1

На видео попал нахальный кот, который испортил натяжной потолок в хозяйском доме. Похоже, что питомец совсем не жалеет о содеянном.

Пока хозяин отсутствовал, кот вскрыл натяжной потолок. Владелец животного снял гневное видео, в котором разными словами "хвалил" своего питомца.


Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Реакция   в мире   видео   животные   кот   натяжной потолок   потолок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Любушка Час назад
Спасибо автору. Я не смеялась, а ржала в голос. Вспомнила эпизод из фильма "Собачье сердце": бить будете, папаша?
(по поводу потолка соболезную)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Pioner76 3 минуты назад
Корм то подавать будет, а лоток? Золотой дождь и шоколадный камнепад?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
speaktr-st Полчаса назад
Кто-нибудь разъяснит в чем охеренность натянутого над башкой ПВХ, уменьшающего высоту потолка над головой, по сравнению с обыкновенной побелкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
котегRUS 49 минут назад
кожаный, это он тебе мстит за всё "хорошее"..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон Час назад
Вот же шерстяной 3,14дарас )))) а котик красивый. Потолок жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев Час назад
Я тебе в эту дырку буду корм подавать (с)
Так себе идея. Потому что переработанный естественным путём корм он будет оставлять там...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

761424



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока россиян
"Курорт может умереть". Карловы Вары в Чехии оказались на грани закрытия из-за оттока...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Почему Глеб Жеглов был холостым
Почему Глеб Жеглов был холостым
Двадцать лет памяти овечки Долли
Двадцать лет памяти овечки Долли
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличное лекарство !

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#история#картинки#милота#дети#люди#Приколы#драка
#Юмор#Прикол#подборка#США#автомир#позитив#домашние животные#Мемы#Ynews#Девушка
#животные#интересное#факты#собака#автомобили#шоу бизнес#Китай#Питомцы#природа#фильм
Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки Redkey P7 Plus - обзор беспроводного вертикального пылесоса со станцией самоочистки Кошачий сон стал реальностью Кошачий сон стал реальностью Как правильно давать кошке таблетки Как правильно давать кошке таблетки Кот отомстил обидевшей его женщине Кот отомстил обидевшей его женщине Кот встретил достойного противника Кот встретил достойного противника Шумные потолочные приключения кота Шумные потолочные приключения кота

На что жалуетесь?

Вернуться