Кот решил проверить качество натяжного потолка в доме хозяина

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На видео попал нахальный кот, который испортил натяжной потолок в хозяйском доме. Похоже, что питомец совсем не жалеет о содеянном.
Пока хозяин отсутствовал, кот вскрыл натяжной потолок. Владелец животного снял гневное видео, в котором разными словами "хвалил" своего питомца.
Внимание! В видео присутствует большое количество ненормативной лексики.
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(по поводу потолка соболезную)
Так себе идея. Потому что переработанный естественным путём корм он будет оставлять там...