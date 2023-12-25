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Невозмутимый кот и нервный пернатый

Невозмутимый кот и нервный пернатый

Автор:
25 декабря 2023 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   кот   птица   
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Владелец кота снял реакцию хохлатой каракары на своего питомца. Хищная птица из семейства соколиных находилась за окном и пыталась достать кота лапой.

Кричите громче, вас не слышно

Домашний питомец чувствовал себя защищённым и почти не обращал внимания на птицу.

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Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   кот   птица   
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2  комментария
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10k
hairov 59 минут назад
Какая агрессивная птичка!
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1k
Alexander 15 минут назад
Кот гораздо умней этой птицы ! )) Ему пофиг на эти карканья. ))
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