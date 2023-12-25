Невозмутимый кот и нервный пернатый

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Владелец кота снял реакцию хохлатой каракары на своего питомца. Хищная птица из семейства соколиных находилась за окном и пыталась достать кота лапой.
Кричите громче, вас не слышно
Домашний питомец чувствовал себя защищённым и почти не обращал внимания на птицу.
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