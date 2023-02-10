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Энтузиасты протестировали мужской парфюм c ароматом WD-40

Энтузиасты протестировали мужской парфюм c ароматом WD-40

Автор:
10 февраля 2023 13:39
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: wd-40   Прикол   аромат   видео   парфюм   смазка   
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Творческий коллектив MSCHF недавно выпустил лимитированный мужской аромат WD-40 Cologne. Парфюм в точности повторят запах великой и ужасной смазки WD-40, способной выполнять массу задач.

Чего только не придумают

Авторы описывают аромат как: «механический, индустриальный и безошибочно мужской». Стоимость парфюма создатели оценили примерно в 3500 рублей (48$). В данный момент весь товар раскуплен.

Популярный режиссер Кейси Найстет и ещё один энтузиаст нанесли парфюм на себя и попытались описать аромат. Другой же парень решил проверить, способен ли парфюм работать так же, как и настоящий WD-40.

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Метки: wd-40   Прикол   аромат   видео   парфюм   смазка   
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10  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
WD-40 Пахнет отдушкой, которая добавлена в керосин. Какой смысл изобретать отдушку, копирующую отдушку?
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22k
Владимир 38 минут назад
вд говна кусок и не смазка и воняет ппц.
Кто-нибудь подскажите не вонючую графитовую или медную смазку плз.
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300
ruslan d 40 минут назад
Боже , а зачем ?
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20k
29k
koleos72 58 минут назад
"Зачем платить больше?!"
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10k
Евгений Час назад
Зачем платить 3,5 штуки, если можно купить оригинальный WD за 300-500 рублей?
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28k
albedo Час назад
Подсказываю - сама WD-40 и есть лучший парфюм с запахом WD-40 (шутка)
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