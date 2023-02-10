Энтузиасты протестировали мужской парфюм c ароматом WD-40

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Творческий коллектив MSCHF недавно выпустил лимитированный мужской аромат WD-40 Cologne. Парфюм в точности повторят запах великой и ужасной смазки WD-40, способной выполнять массу задач.
Чего только не придумают
Авторы описывают аромат как: «механический, индустриальный и безошибочно мужской». Стоимость парфюма создатели оценили примерно в 3500 рублей (48$). В данный момент весь товар раскуплен.
Популярный режиссер Кейси Найстет и ещё один энтузиаст нанесли парфюм на себя и попытались описать аромат. Другой же парень решил проверить, способен ли парфюм работать так же, как и настоящий WD-40.
Популярный режиссер Кейси Найстет и ещё один энтузиаст нанесли парфюм на себя и попытались описать аромат. Другой же парень решил проверить, способен ли парфюм работать так же, как и настоящий WD-40.
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Кто-нибудь подскажите не вонючую графитовую или медную смазку плз.