FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13434 поста • 1496 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Когда ты очень нервный бурундук

Когда ты очень нервный бурундук

Автор:
05 февраля 2023 14:48
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бурундук   видео   милота   нервы   орехи   
1153
1
1

Домашние питомцы бывают разными, кто-то заводит собачек и кошечек, ну а кто-то держит дома бурундука.

Зверек решил полакомиться орешками, но подлая упаковка все время заставляла его нервничать.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   бурундук   видео   милота   нервы   орехи   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Денис 56 минут назад
Да не нервничает он. Бурандуки по природе такие шебутные. Всё на скоростях. У них даже на горбу две полоски как у спортивных тачек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
5 копеек 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96k
parallax 19 минут назад
Забавный зверёк. Как-то с другом принесли такого из леса домой и он тут же освоился. Как буд-то всю жизнь в неволе жил. Еду смело брал с рук.
А мнгого лет спустя, довелось кормить с рук его дальних родственников на Шри-Ланке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Khu Yam Полчаса назад
Хммм....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 57 минут назад
Кто завел себе корову,
Кто завел себе кота,
Кто завел себе собаку,
А я завел себе глиста.
Глист попался мне хороший
Очень толстый и большой,
Я назвал его Серёжей
И влюбился всей душой.
И теперь всегда со мною
Мой большой и верный друг,
Я кормлю его едою
И пугаю им подруг.
(А.Таран)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эрик Час назад
Более понравилась эмоциональная реакция парня - добрая, не наигранная, естественная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65829



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Короткие заметки о родственниках
Короткие заметки о родственниках
Странные товарищи: 30 уморительных фото с котейками
Странные товарищи: 30 уморительных фото с котейками
Набирающие популярность в сообществах
20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези
20 известных мемов, которые перерисовали в стиле тёмного фэнтези
9 способов лечения простуды в СССР, которые сейчас кажутся странными
9 способов лечения простуды в СССР, которые сейчас кажутся странными
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почерк пятиклассника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#США#СССР#знаменитости#внешность#подборка#истории#наука#собаки
#люди#история#Фотографии#дети#картинки#суд#красота#комментарии#Приколы#шоу бизнес
#интересно#факты#в мире#животные#кино#Прикол#страна#Мемы#сарказм#познавательно
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Слонёнок мешает журналисту вести репортаж Слонёнок мешает журналисту вести репортаж Придавило: уважительная причина опоздания на работу Придавило: уважительная причина опоздания на работу "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна Бюджетный корабельный гудок Бюджетный корабельный гудок Если бы в продолжении фильма "Top Gun" снялся кот Если бы в продолжении фильма "Top Gun" снялся кот

На что жалуетесь?

Вернуться