Когда ты очень нервный бурундук

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Домашние питомцы бывают разными, кто-то заводит собачек и кошечек, ну а кто-то держит дома бурундука.
Зверек решил полакомиться орешками, но подлая упаковка все время заставляла его нервничать.
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А мнгого лет спустя, довелось кормить с рук его дальних родственников на Шри-Ланке.
Кто завел себе кота,
Кто завел себе собаку,
А я завел себе глиста.
Глист попался мне хороший
Очень толстый и большой,
Я назвал его Серёжей
И влюбился всей душой.
И теперь всегда со мною
Мой большой и верный друг,
Я кормлю его едою
И пугаю им подруг.
(А.Таран)