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Ученые разогрели термоядерный реактор в 7 раз сильнее Солнца

Ученые разогрели термоядерный реактор в 7 раз сильнее Солнца

Автор:
16 сентября 2022 09:30
Сообщество : Наука
Метки: видео   искусственное Солнце   наука   реактор   солнце   термоядерный реактор   
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В Южной Корее ученые разогрели плазму в термоядерном реакторе, известном как «искусственное Солнце», до 100 миллионов градусов. Специалистам удалось поддерживать данную температуру около 20 секунд.
"Искусственное Солнце" разогрели в 7 раз сильнее настоящего.

Источник:

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Метки: видео   искусственное Солнце   наука   реактор   солнце   термоядерный реактор   
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7  комментариев
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topersk 47 минут назад
физики поясните - чем мерили такую температуру? ведь все что рядом, по идее, должно было расплавиться на атомы
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31k
russger 7 минут назад
Тут пост был, что аппараты не могут подлететь к солнцу на миллионы км. А из какого тогда материала эта "печка" была, что выдержала такое?
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6k
Pravednik84 16 минут назад
Расскажите мне пожалуйста про возможные цели этого эксперимента
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9k
Barachek_Obachek 38 минут назад
почему мангал, или где они там костёр разводили, не расплавился?
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Себастьян Перейра

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