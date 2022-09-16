Ученые разогрели термоядерный реактор в 7 раз сильнее Солнца

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В Южной Корее ученые разогрели плазму в термоядерном реакторе, известном как «искусственное Солнце», до 100 миллионов градусов. Специалистам удалось поддерживать данную температуру около 20 секунд.
"Искусственное Солнце" разогрели в 7 раз сильнее настоящего.
Источник:
АНТИФИШКИ
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