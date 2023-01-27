Неудачная попытка сделать подарок жене

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Мужчина решил подарить своей любимой женщине цветы и новый смартфон. Однако что-то пошло не так.
Он улетел, но обещал вернуться. С другой стороны, кому-то всё равно будет подарок.
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А парня жалко. Явно старался.
1. сэкономил денег на подарок,
2. показал, какой он щедрый и романтичный своей пассии,
3. заснял ролик, из которого также можно какие-то плюшки потом извлечь...
Чертов гений!...))
Ну а себе то он ещё раз может подарить, для себя ничего не жалко.