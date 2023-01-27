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Неудачная попытка сделать подарок жене

Неудачная попытка сделать подарок жене

Автор:
27 января 2023 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   люди   неудача   смартфон   фейл   
754
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Мужчина решил подарить своей любимой женщине цветы и новый смартфон. Однако что-то пошло не так.
Он улетел, но обещал вернуться. С другой стороны, кому-то всё равно будет подарок.

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Метки: Прикол   видео   люди   неудача   смартфон   фейл   
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17  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
кто-то разживется новыйм огрызком
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10k
Б.Касторский Полминуты назад
В такие моменты рад, что не умею дарить подарки. Если раньше ещё пытался узнать, иной раз слишком прямолинейно что подарить, то сейчас проще перевести деньги на карту. А то цвет не тот или ещё что.
А парня жалко. Явно старался.
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290
Критерий Коши 7 минут назад
Вызвонить кого-нибудь с квадрокоптером, а до этого момента ходить и не выпускать из виду шарики. Конечно сложно прикинуть, на какую максимальную высоту оно сможет подняться, но попытаться стоило бы.
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5k
5 копеек 14 минут назад
"Много-много лет тому назад...", когда телефоны ещё не выходили на улицу, а сидели дома на поводке, случилась аналогичная история с большим плюшевым мишкой. До сих пор плачу...

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51k
dima423 Полчаса назад
Сторонники легализации оружия где вы?? вот где бы пригодился пистолет)))
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51k
dima423 Полчаса назад
мне кажется постанова с пустой коробкой, не подняли бы полную так мало шариков)
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17k
Bill 42 минуты назад
Очевидно, рассчет был на то, что "бабы - дуры". Сомневаюсь что жена поверит в такую отмазку.
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25k
Serg2001 44 минуты назад
Купил коробочку от смартфона... Запустил её в небо на камеру... Отличный ход!... Он даже не двух... он сразу трех зайцев умудрился завалить:

1. сэкономил денег на подарок,
2. показал, какой он щедрый и романтичный своей пассии,
3. заснял ролик, из которого также можно какие-то плюшки потом извлечь...

Чертов гений!...))
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285
Funny 56 минут назад
14 айфон без коробки весит грубо 200 грамм, один шарик поднимает 4 грамма веса, путем простых вычислений получаем 800 шариков, что то не вижу я столько на видео
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285
Funny dima423 Полчаса назад
Вообще получается 50, я не поделил а умножил
, но факт остается фактом, телефона там нет
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21k
homerchik Час назад
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31k
Игорь Час назад
Судя по букету, его оформлению, смартфону, съёмке этого всего - подарок он делал СЕБЕ.
Ну а себе то он ещё раз может подарить, для себя ничего не жалко.
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31k
Игорь Час назад
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