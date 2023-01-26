В Англии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в соцсетях, чем в России

Ведущий одной из передач общался с бывшим премьер-министром Австралии. И речь зашла о свободе слова, высказываниях в интернете и вот этом вот всём. Экс-премьер рассказывал, что свободой в западном мире полной порядок - говори и пиши, что хочешь.

И тут ведущий сделал ход конём.

Он поинтересовался: знает ли премьер, сколько людей арестовали в России за слова в соцсетях в 2018 году? 400 человек. А в Великобритании? 3 300. И привёл пример.

У 19-летней девушки погиб знакомый. Она сделала об этом пост в соцсети и прикрепила к нему реп-композицию. Как толерантно выразился шоумен: «Там было несколько слов на букву Н». Она не упоминала их в своём посте, просто прикрепила чужую песню.

Тем не менее, её арестовали, осудили и признали виновной. Девушка получила штраф и 500 часов общественных работ. Её окальцевали электронным браслетом и установили индивидуальный комендантский час - запрет покидать жилище с 20:00 до 8:00.

Такая вот свобода слова.