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В Англии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в соцсетях, чем в России

В Англии арестовали в 8 раз больше людей за высказывания в соцсетях, чем в России

Автор:
26 января 2023 15:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Англия   Девушка   арест   ведущий   песня   премьер министр   свобода слова   соцсети   штраф   
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От такой статистики обалдел даже бывший премьер-министр.

Ведущий одной из передач общался с бывшим премьер-министром Австралии. И речь зашла о свободе слова, высказываниях в интернете и вот этом вот всём. Экс-премьер рассказывал, что свободой в западном мире полной порядок - говори и пиши, что хочешь.

И тут ведущий сделал ход конём.

Он поинтересовался: знает ли премьер, сколько людей арестовали в России за слова в соцсетях в 2018 году? 400 человек. А в Великобритании? 3 300. И привёл пример.

У 19-летней девушки погиб знакомый. Она сделала об этом пост в соцсети и прикрепила к нему реп-композицию. Как толерантно выразился шоумен: «Там было несколько слов на букву Н». Она не упоминала их в своём посте, просто прикрепила чужую песню.

Тем не менее, её арестовали, осудили и признали виновной. Девушка получила штраф и 500 часов общественных работ. Её окальцевали электронным браслетом и установили индивидуальный комендантский час - запрет покидать жилище с 20:00 до 8:00.

Такая вот свобода слова.

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Метки: Австралия   Англия   Девушка   арест   ведущий   песня   премьер министр   свобода слова   соцсети   штраф   
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22  комментария
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
Дмитрий 19 минут назад
Н-Неожиданно!
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6k
workmen77 19 минут назад
Некорректно сравнивать то, что было 4 года назад, сравните за 2022 год, в России много чего нового произошло.
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381
Максим Эсфельд workmen77 9 минут назад
На западе тоже много чего нового произошло . Так что всё корректно.
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383
Валерий 36 минут назад
Ну ну...а он чего?
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3k
mkcbhk Час назад
живу в Скандинавии, выставил в сторис, флаг Советского Союза=)) просто я сфоткал, когда был в Москве летом 2022 года, никто ничего не сказал, просто мне понравилась фотка
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74
Миха Час назад
Видно же, что этому бывшему премьер-министру, сугубо фиолетово. Сделал вид "Ай-яй-яй" и покачал головой.
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961
Шурман Час назад
Бельгия , судак угрожал мне , нанял на меня людей под тем что якобы я ему должен денег , люди не простые и я не простой и они меня знают . Сами позвонили забили стрелку , рассказали я рассказал как все на самом деле . Итог такой , меня гоняли в полицию 5 раз якобы не он а я теперь ему угрожаю , доигрался этот хохол что убежал из страны , самое странное что все говно от хохлов исходит . Вот хоть верьте а хотите нет . Что же это за нация такая ?
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30k
Ashabad Час назад
С учетом того, что население Великобритании в два раза меньше населения России, статистика будет ещё более удручающей.
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11k
Dmitry Час назад
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27k
albedo 2 часа назад
Классика
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Демократия, свобода слова - говорили они )))))))
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2k
poбт 2 часа назад
нигер или натурал, об чём щас незаконно читать рэпчик?
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6k
klop 2 часа назад
Демшизе на фишках есть что ответить или их сейчас откачивают.
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15k
Patmaz 2 часа назад
... и эти люди запрещают мне ковыряться в носу...
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August

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