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Трогательная реакция пса на то, что его забрали из приюта

Трогательная реакция пса на то, что его забрали из приюта

Автор:
19 января 2023 12:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   приют   пёс   собака   трогательно   
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Женщина с большим сердцем сделала доброе дело — взяла из приюта взрослого пса. На видео попала трогательная встреча животного с новой хозяйкой.
В глазах и поведении питомца читается благодарность. Умнейшее животное!

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Метки: видео   добро   животные   приют   пёс   собака   трогательно   
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20  комментариев
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7k
Том Сойер Час назад
Просто слёзы в глазах.....
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10k
Дмитрий 4 минуты назад
Блин, соринка в глаз попала...
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5k
Кистень 12 минут назад
Обалдеть! Того и гляди, заговорит!
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757
Глеб Полчаса назад
Далеко не каждый человек способен быть на столько благодарен, даже за большие дела, чем этот собакен
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5k
sedoisever Полчаса назад
А меня стали подбешивать эти комменты "люди хуже животных", "собаки добрее", "мы их недостойны". За себя говорите! Хотя бы эта женщина, чем для вас "хуже животного"?
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5k
perekrestok 37 минут назад
Наверное действительно переселение душ существует. Глядя на это трудно не поверить.
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14k
Majul 40 минут назад
Опять ниндзи лук режут)) Мы просто недостойны собак...
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−7
Prophosao 57 минут назад
человек - самое жестокое существо на земле...
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594
partners74 Час назад
Очередное подтверждение того, что человек самое страшное животное, а собака - самый лучший и верный друг. Всех с праздником Крещения, любите ближних!
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2k
Оксид Бетона Час назад
Трахни её!
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11k
Андрей А Час назад
Не завожу собаку, потому что сентиментальный стал: будет очень жаль когда умрет.
А как собак заводят и затем просто выбрасывают, я вообще не могу понять
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302
pomoxa Андрей А Полчаса назад
По той же причине не завожу животных. Был пёс, прожил с нами 14 лет, умер от болезни. Завели через лет 5 кота (на аве) - прожил с нами тоже долго, около 16 лет, заболел, умер. После этого нафиг, никаких животных, очень тяжело их отпускать. Может рыбок разве что заведем, но пока и их нет.
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13k
Alex Час назад
что-то в глаза попало......
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1k
Ярик Час назад
Мы не достойны собак....
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