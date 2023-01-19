Трогательная реакция пса на то, что его забрали из приюта

2223
1
1
Женщина с большим сердцем сделала доброе дело — взяла из приюта взрослого пса. На видео попала трогательная встреча животного с новой хозяйкой.
В глазах и поведении питомца читается благодарность. Умнейшее животное!
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса
- Пёс бросился спасать своего тонущего хозяина
- Третий не лишний: собака хочет обнимашек
- Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы
- Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали
Новости партнёров
реклама
А как собак заводят и затем просто выбрасывают, я вообще не могу понять