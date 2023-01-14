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«Это будет самое потрясающее интервью»: Кейт Уинслет вдохновила юную журналистку

«Это будет самое потрясающее интервью»: Кейт Уинслет вдохновила юную журналистку

Автор:
14 января 2023 10:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кейт Уинслет   актриса   видео   добро   журналистка   милота   позитив   фото   
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Недавно Уинслет стала гостьей немецкой общественной телекомпании ZDF. Организация известна своей программой «дети-репортеры», которая предоставляет юным журналистам возможность общаться с такими звездами, как Кейт.

Марта должна была побеседовать с актрисой о ее новом фильме «Аватар: Путь воды», но начала сильно переживать. Как выянилось позже, это интервью было для нее первым. Когда Кейт узнала об этом, она тут же начала подбадривать девочку и одарила ее словами поддержки. «Это будет самое потрясающее интервью в истории. И знаешь почему? Потому что мы решили, что так и будет. И ты можешь спросить меня обо всем, что захочешь, и тебе не нужно бояться, все будет потрясающе. Давай сделаем это!» - сказала Уинслет.

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Метки: Кейт Уинслет   актриса   видео   добро   журналистка   милота   позитив   фото   
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