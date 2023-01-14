«Это будет самое потрясающее интервью»: Кейт Уинслет вдохновила юную журналистку

Марта должна была побеседовать с актрисой о ее новом фильме «Аватар: Путь воды», но начала сильно переживать. Как выянилось позже, это интервью было для нее первым. Когда Кейт узнала об этом, она тут же начала подбадривать девочку и одарила ее словами поддержки. «Это будет самое потрясающее интервью в истории. И знаешь почему? Потому что мы решили, что так и будет. И ты можешь спросить меня обо всем, что захочешь, и тебе не нужно бояться, все будет потрясающе. Давай сделаем это!» - сказала Уинслет.