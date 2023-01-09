Никуда не уходи: собаки выясняют отношения через стеклянную дверь

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Собаки готовы порвать друг друга в клочья, но ровно до того момента, пока между ними есть преграда. Женщина запечатлела забавный эпизод из жизни своих питомцев.
В горле пересохло
Сейчас продолжим, никуда не уходи. Миниатюра "конфликт в интернете" в исполнении двух собак.
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