Никуда не уходи: собаки выясняют отношения через стеклянную дверь

Собаки готовы порвать друг друга в клочья, но ровно до того момента, пока между ними есть преграда. Женщина запечатлела забавный эпизод из жизни своих питомцев.

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В горле пересохло Сейчас продолжим, никуда не уходи. Миниатюра "конфликт в интернете" в исполнении двух собак.