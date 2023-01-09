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Никуда не уходи: собаки выясняют отношения через стеклянную дверь

Никуда не уходи: собаки выясняют отношения через стеклянную дверь

Автор:
09 января 2023 08:50
Сообщество : Животные
Метки: psy   Юмор   видео   животные   разборка   собака   
1007
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Собаки готовы порвать друг друга в клочья, но ровно до того момента, пока между ними есть преграда. Женщина запечатлела забавный эпизод из жизни своих питомцев.

В горле пересохло

Сейчас продолжим, никуда не уходи. Миниатюра "конфликт в интернете" в исполнении двух собак.

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Метки: psy   Юмор   видео   животные   разборка   собака   
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8  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
Подобное часто происходит.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Mike Полчаса назад
спустили пар, и друзьями остались
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142k
Виктор Апрель 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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142k
Виктор Апрель 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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Виктор Апрель 50 минут назад
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