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Старики-разбойники: два пенсионера в Подольске попытались поджечь военкомат, снимая происходящее на камеру

Старики-разбойники: два пенсионера в Подольске попытались поджечь военкомат, снимая происходящее на камеру

Автор:
28 декабря 2022 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Поджог   Подмосковье   Подольск   видео   военкомат   пенсионеры   поджигатели   политика   полиция   
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Пару престарелых "блогеров" задержал наряд полиции.

В подмосковном городе пара пенсионеров решила поджечь военкомат. 70-летний мужчина принёс канистру с бензином, смочил в жидкости тряпку, поджёг её и положил на окно здания военного комиссариата. Его дражайшая половина в это время снимала "подвиг" своего супруга на камеру телефона.

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Довершить начатое старики-разбойники не успели: хулиганов остановил патрулирующий по городу наряд полиции. Военкомат устоял, обгорело лишь окно и огонь не успел распространиться на все здание.


Поджигателей задержали на месте. Обстоятельства инцидента, произошедшего 27 декабря, уточняются. Правоохранителей в первую очередь интересуют мотивы преступления и его заказчики (если таковые были).


Между тем, к поджигателям теперь относятся более сурово, чем раньше. К примеру, совсем недавно дело о поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали на более тяжкую статью. И если сначала подозреваемые проходили по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), через время прокуратура изменила решение. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). И если за "хулиганку" им грозило всего лишь до 5 лет лишения свободы, то наказание за теракт куда более суровое - до 20 лет.

Поджигателям на заметку.


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Метки: Поджог   Подмосковье   Подольск   видео   военкомат   пенсионеры   поджигатели   политика   полиция   
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22  комментария
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7k
Том Сойер Час назад
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GoInDown 11 минут назад
Видимо бабка деда за....ла в доску. Решил хоть умереть в покое)
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274
ПчЁла 17 минут назад
Достойная пенсия на гособеспечении. Просто старики - разбойники. Тот случай, когда ума к старости так и не прибавилось
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14k
Jearom Полчаса назад
блин, второпях прочитал - подожгли банкомат). Еще подумал - а смысл? Деньги же сгорят..
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Хохлы сына в плен взяли и шантажируют.
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197
Человек Наблюдающий Полчаса назад
картина маслом
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2k
crownanniversury Полчаса назад
Повторюсь...Наглядная демонстрация как работают млрд, вложенные в информационную войну!Геббельса почитайте труды,там всё прекрасно расписано..
Хочешь знать будущее,изучай прошлое.История всегда повторяется!
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30k
Ashabad Полчаса назад
Конкретно этот случай одновременно смешной и глупый. Старики должны понести заслуженное наказание.
А вот серьёзное отношение заслуживает тот факт, что американцы начинают задействовать своих спящих агентов. В этом неофициально признаются сами американские (текущие и бывшие) чиновники от разведки.
Оригинал
https://jackmurphywrites.com/169/the-cias-sabotage-campaign-inside-russia/https://jackmurphywrites.com/169/the-cias-sabotage-campaign-inside-russia/
Перевод ИНОСМИ
https://inosmi.ru/20221227/diversii-259241104.htmlhttps://inosmi.ru/20221227/diversii-259241104.html
====
На местах ни один американский военнослужащий в выполнении этих миссий не участвует, но офицеры военизированных формирований агентства командуют и контролируют их. Они приписаны к Центру специальной деятельности ЦРУ, но подчиняются Европейскому миссионерскому центру агентства. Использование разведывательной службы союзной страны для наделения ЦРУ дополнительными возможностями правдоподобного отрицания стало важным фактором в решении президента США Джо Байдена одобрить диверсии.
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41k
Aleksandr 42 минуты назад
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11k
Ivan 46 минут назад
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62
Боцман 48 минут назад
Прибавка к пенсии от хохлов не принесла им счастья.....
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22k
sssss3 48 минут назад
как рьяно хохлопид..ры минусят!!!
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1k
Сережа. 50 минут назад
Думаю это украинские пенсионеры или люди связанные с украинкойсср, которые решили потеррористничать, пусть отвечают по закону.
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21
Александр Шевченко 57 минут назад
Хорошая попытка заставить государство взять на полное гос обеспечение, заставить так сказать выполнять свои обязательства.
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167
ruslan d Час назад
Седина в бороду , черт в ребро ... Вообще еще можно понять молодых и горячих , мозгов нет , одни эмоции , но эти вроде жизнь прожили ...
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91k
parallax Час назад
Тот случай, когда мудрость не пришла со старостью.
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15k
куджо Час назад
Эх жаль щаз не используют Родину наших страхов Колыму Колымушку.
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16k
Alex ASK Час назад
Да бабка от деда просто избавиться хотела, сама его и сдала
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