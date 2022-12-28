Старики-разбойники: два пенсионера в Подольске попытались поджечь военкомат, снимая происходящее на камеру

Пару престарелых "блогеров" задержал наряд полиции.
В подмосковном городе пара пенсионеров решила поджечь военкомат. 70-летний мужчина принёс канистру с бензином, смочил в жидкости тряпку, поджёг её и положил на окно здания военного комиссариата. Его дражайшая половина в это время снимала "подвиг" своего супруга на камеру телефона.
Довершить начатое старики-разбойники не успели: хулиганов остановил патрулирующий по городу наряд полиции. Военкомат устоял, обгорело лишь окно и огонь не успел распространиться на все здание.
Поджигателей задержали на месте. Обстоятельства инцидента, произошедшего 27 декабря, уточняются. Правоохранителей в первую очередь интересуют мотивы преступления и его заказчики (если таковые были).
Между тем, к поджигателям теперь относятся более сурово, чем раньше. К примеру, совсем недавно дело о поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали на более тяжкую статью. И если сначала подозреваемые проходили по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), через время прокуратура изменила решение. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). И если за "хулиганку" им грозило всего лишь до 5 лет лишения свободы, то наказание за теракт куда более суровое - до 20 лет.
Поджигателям на заметку.
Источник:
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Хочешь знать будущее,изучай прошлое.История всегда повторяется!
А вот серьёзное отношение заслуживает тот факт, что американцы начинают задействовать своих спящих агентов. В этом неофициально признаются сами американские (текущие и бывшие) чиновники от разведки.
Оригинал
https://jackmurphywrites.com/169/the-cias-sabotage-campaign-inside-russia/https://jackmurphywrites.com/169/the-cias-sabotage-campaign-inside-russia/
Перевод ИНОСМИ
https://inosmi.ru/20221227/diversii-259241104.htmlhttps://inosmi.ru/20221227/diversii-259241104.html
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На местах ни один американский военнослужащий в выполнении этих миссий не участвует, но офицеры военизированных формирований агентства командуют и контролируют их. Они приписаны к Центру специальной деятельности ЦРУ, но подчиняются Европейскому миссионерскому центру агентства. Использование разведывательной службы союзной страны для наделения ЦРУ дополнительными возможностями правдоподобного отрицания стало важным фактором в решении президента США Джо Байдена одобрить диверсии.
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