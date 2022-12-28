Старики-разбойники: два пенсионера в Подольске попытались поджечь военкомат, снимая происходящее на камеру

В подмосковном городе пара пенсионеров решила поджечь военкомат. 70-летний мужчина принёс канистру с бензином, смочил в жидкости тряпку, поджёг её и положил на окно здания военного комиссариата. Его дражайшая половина в это время снимала "подвиг" своего супруга на камеру телефона.

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Довершить начатое старики-разбойники не успели: хулиганов остановил патрулирующий по городу наряд полиции. Военкомат устоял, обгорело лишь окно и огонь не успел распространиться на все здание.