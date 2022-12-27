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Дурнопахнущее происшествие в офисе школы маникюра

Дурнопахнущее происшествие в офисе школы маникюра

Автор:
27 декабря 2022 08:39
Сообщество : Юмор
Метки: Труба   в мире   видео   неудача   происшествие   туалет   фейл   
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Небольшое происшествие в офисном помещении школы маникюра, запах которого можно почувствовать даже через монитор.
И правда "кака". Видео не рекомендуется смотреть во время приёма пищи.

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Метки: Труба   в мире   видео   неудача   происшествие   туалет   фейл   
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21k
ЦСКА Час назад
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71k
Доктор Джонс 2 минуты назад
"запах которого можно почувствовать даже через монитор"...
Понюхал монитор... Хм... Монитор пахнет жидкими кристаллами...
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8k
Tamdima Час назад
И так говно полное, сюда еще говна добавили
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Себастьян Перейра

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