Дурнопахнущее происшествие в офисе школы маникюра

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Небольшое происшествие в офисном помещении школы маникюра, запах которого можно почувствовать даже через монитор.
И правда "кака". Видео не рекомендуется смотреть во время приёма пищи.
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