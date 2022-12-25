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Баран устроил переполох в аэропорту

Баран устроил переполох в аэропорту

Автор:
25 декабря 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Баран   Животное   Махачкала   Регистрация_на_рейс   аэропорт   видео   
538
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Необычный пассажир был обнаружен в аэропорту города Махачкалы.

Он вел себя несколько беспокойно и все время пытался прорваться непосредственно к стойкам регистрации рейса «Победы» на Санкт-Петербург.

Позже выяснилось, что шерстяной забежал в зону проверки документов с территории парковки.

Нарушителя поймали и выдворили за территорию аэропорта на ближайшее пастбище. А ведь может, он мечтал в большой город вырваться, карьеру сделать...

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Метки: Баран   Животное   Махачкала   Регистрация_на_рейс   аэропорт   видео   
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6  комментариев
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22k
hebpat 47 минут назад
этот пассажир считался бы не обычным в Москве, хотя там двуногих его представителей полно
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20k
Alf 12 минут назад
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3k
Палыч 13 минут назад
почитав заголовок я подумал- опять чурка борогозит? А нет, зря животное обидел
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572
Аристарх Севидов 17 минут назад
«Он вел себя несколько беспокойно и все время пытался прорваться непосредственно к стойкам регистрации рейса «Победы» на Санкт-Петербург.»
Адын дома 3?
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32k
ACU900 45 минут назад
Ниче, барашка. Скоро твоя мечта сбудется, попадешь в большой город. В виде шавермы

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9k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Встречающий?
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