Баран устроил переполох в аэропорту

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Необычный пассажир был обнаружен в аэропорту города Махачкалы.
Он вел себя несколько беспокойно и все время пытался прорваться непосредственно к стойкам регистрации рейса «Победы» на Санкт-Петербург.
Позже выяснилось, что шерстяной забежал в зону проверки документов с территории парковки.
Нарушителя поймали и выдворили за территорию аэропорта на ближайшее пастбище. А ведь может, он мечтал в большой город вырваться, карьеру сделать...
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