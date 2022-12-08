Котфуций: воспитанного кота готовят ко сну

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Хозяйка готовит своего котика ко сну. Терпению животного можно только позавидовать.
Пора умываться и спать
Какой спокойный и воспитанный кот. Может и к ветеринару сам ходит?
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Интересно, что там за паста.
Со вкусом рыбы или курицы?
про остальное - молчу :)
Когда хозяйке не.х.е.р делать-она коту яйца лижет!