FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1469 постов • 453 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Котфуций: воспитанного кота готовят ко сну

Котфуций: воспитанного кота готовят ко сну

Автор:
08 декабря 2022 13:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   в мире   видео   животные   кот   сон   
620
1
1
Хозяйка готовит своего котика ко сну. Терпению животного можно только позавидовать.

Пора умываться и спать

Какой спокойный и воспитанный кот. Может и к ветеринару сам ходит?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Прикол   в мире   видео   животные   кот   сон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
SuperTroll Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 48 минут назад
одинокая, успешная женщина за 40
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov 58 минут назад
Впервые встречаю идею чистки зубов коту.
Интересно, что там за паста.
Со вкусом рыбы или курицы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
997
Комментарий удален. Причина: флуд
997
9k
Игорь Час назад
с моим котом проблемы бы начались уже с надевания свитера.......
про остальное - молчу :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sasa Час назад
Браво! А что скажут по этому поводу Куклачев, правозащитники животных и где это снимали? Вот вопросы какие возникли после просмотра этого ролика!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Час назад
А яйца она ему тоже сама вылизывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
22k
SolomonA 2 часа назад
Когда хозяйке не.х.е.р делать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

630292



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца
Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
Смотреть больно: неудачные образы отечественных звезд на "Песне года-2022"
Смотреть больно: неудачные образы отечественных звезд на "Песне года-2022"
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#подборка#Прошлое#улыбнуло#люди#Разное#аварии#соцсети
#Юмор#животные#история#забавно#автомобили#автомир#Ynews#Россия#дтп#СССР
#интересно#интересное#картинки#позитив#Приколы#кино#познавательно#в мире#сатира#США
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Самостоятельный кот, которому не нужна помощь Самостоятельный кот, которому не нужна помощь Кошка, которая мечтает стать велосипедистом Кошка, которая мечтает стать велосипедистом Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу У кота выдался трудный день У кота выдался трудный день Недовольный кот против хвоста Недовольный кот против хвоста

На что жалуетесь?

Вернуться