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Вторая жизнь ненужных пластиковых бутылок

Вторая жизнь ненужных пластиковых бутылок

Автор:
05 декабря 2022 13:12
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Бутылка   в мире   видео   интересно   пластик   экология   
2104
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Пластиковые бутылки превращаются, бутылки превращаются... в нужную в хозяйстве вещь!
Хочется верить, что "опилки" тоже пошли в дело.

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Метки: Бутылка   в мире   видео   интересно   пластик   экология   
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16  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
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646
figurist Полчаса назад
рукодельница ;)
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13k
Limon Полчаса назад
Вот жлобы....
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7k
Invertor Час назад
У меня знакомый из них сетку рабица делал.
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Андрей Час назад
Видел как из таких же бутылок человек себе материал для 3Д-принтера делал
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28k
Андрей Иванов Час назад
А была бы стеклянной - сдал, помыли - опять пользуй. Или расколотили, переплавили хоть в бутылки, хоть стеклоблоки, или просто в старый карьер высыпали - плавленный песок это тоже песок
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Александр Николаевич 2 часа назад
Круто, ...пластик&бизнес не умрут никогда!
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