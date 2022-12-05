Вторая жизнь ненужных пластиковых бутылок

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Пластиковые бутылки превращаются, бутылки превращаются... в нужную в хозяйстве вещь!
Хочется верить, что "опилки" тоже пошли в дело.
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Повторюсь, вся проблема решается тем что не нужно бездумно разбрасывать пластиковый мусор вокруг себя, а хотя-бы организованно закапывать его.
Возьмём котика, он перед тем как сходить на дело выкапывает ямку, а потом за собой её закапывает. Получается люди тупее котика
И те, кто дороги строит - тоже. Материал, который не изнашивается - вещь бесценная.
Но никто не хочет заморачиваться со сбором и переработкой потенциального сырья. Верю, что дорого получается, но не верю, что нерешаемо.
Из 500 тысяч, ежегодно рождающихся альбатросов, погибают более 200 тысяч, от обезвоживания и голода. Взрослые птицы принимают пластиковый мусор за еду и кормят им птенцов. Как следствие, желудки пернатых забиваются пластиковыми отходами. Крышками от бутылок, в которые так охотно производители разливают газированные напитки. Пакетами, в которых мы принесли домой два помидора, и, не задумываясь, выбросили в мусор.
При этом стекло - это песок, выброшенная бутылка - неприятно для человека, но природе абсолютно насрать