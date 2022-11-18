Мужчина использовал огнемет для уборки снега

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Никто не ждал первого снега и сугробов так, как этот мужчина. В опубликованном в сети видео мужчина демонстрирует один из самых эффектных способов убрать снег.
Человек, который ждал снег целый год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор даже не слоупок!!
Только мощность слегка убавляет.