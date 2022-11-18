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Мужчина использовал огнемет для уборки снега

Мужчина использовал огнемет для уборки снега

Автор:
18 ноября 2022 08:07
Метки: Курьезы   Огнемёт   Прикол   в мире   видео   интересно   снег   
490
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1
Никто не ждал первого снега и сугробов так, как этот мужчина. В опубликованном в сети видео мужчина демонстрирует один из самых эффектных способов убрать снег.
Человек, который ждал снег целый год.

Источник:

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Метки: Курьезы   Огнемёт   Прикол   в мире   видео   интересно   снег   
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9  комментариев
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20k
babuby 2 часа назад
Уже четвёртый(как минимум) год, этого мужика с огнемётом, преподносят как великую шокирующую новость!
Автор даже не слоупок!!
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−2
Whynotthisaccount Полчаса назад
Жесть, человек, который ждал снег целый год в 2018 году. Самое время для баянов.
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4k
Vlad Полчаса назад
Как минимум прошлогоднее
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10k
zlopisec Полчаса назад
Попросил бы наших, они бы ему из Солнцепека помогли....
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1k
Игорь Меншиков 40 минут назад
Дорогая уборочка получается
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2k
Александр 48 минут назад
Это не наш метод!!! И вообще баловство....
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8k
Tamdima 2 часа назад
Интересно, а как он дома пылесосит или готовит еду?
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Alex Chebrikov

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