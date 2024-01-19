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Сообщество Без кота и жизнь не та 1929 постов • 494 подписчика подписаться
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Кот ест&nbsp;свой корм лапами

Кот ест свой корм лапами

Автор:
19 января 2024 07:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   интересно   корм   
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Хозяин запечатлел кота, который ест корм довольно необычным способом. Пушистый питомец зачерпывает еду лапами и подносит её ко рту. Дайте ему уже кто-нибудь ложку!

За годы жизни с людьми котики многому научились. К примеру, пушистик из этого видео научился брать корм двумя лапками совсем как человек. Судя по ролику, котейке вполне удобно хватать еду таким необычным способом.

И это понятно, ведь двумя лапками он может взять намного больше корма, чем обычно. Правда, часть этого корма все равно упадет обратно в контейнер, так и не попав в «рот» пушистика. Но это уже совсем другая история.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   животные   интересно   корм   
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407
thefanofbeer Час назад
Изверги, дайте ему ложку!
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2k
Dmitry Tarasov 10 минут назад
Хозяин, вместо того чтобы купить нормальную кошачью миску, пилит видосики и издевается над сКОТиной.
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Fidel

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