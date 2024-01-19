Кот ест свой корм лапами

За годы жизни с людьми котики многому научились. К примеру, пушистик из этого видео научился брать корм двумя лапками совсем как человек. Судя по ролику, котейке вполне удобно хватать еду таким необычным способом.

И это понятно, ведь двумя лапками он может взять намного больше корма, чем обычно. Правда, часть этого корма все равно упадет обратно в контейнер, так и не попав в «рот» пушистика. Но это уже совсем другая история.