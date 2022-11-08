Кругом сплошной обман

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Первое правило знакомства в интернете: если видишь фотографию симпатичной девушки и не можешь сразу определить толстая она или нет, то она толстая.
Так сразу и не скажешь...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео лишний вес люди неожиданно ракурс толстушка
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