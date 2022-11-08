Кругом сплошной обман

Porsche выпустила жутко дорогую акустику в корпусе ржавого...

Из «клубнички» в звёзды: знаменитости, начавшие свою актёрскую...

Джазовый «хипстер», пьяный грабитель и другие любопытные истории и...

Непобеждённые богатыри: русские силачи, навсегда оставившие след в...

Смешные и познавательные картинки

40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое...

В Санкт-Петербурге открыли памятник коту Кузе, который пострадал...

Смешные и познавательные картинки

На общую тему

"Сорвалось": рабочий случайно уронил своего коллегу в колодец

Остров Врангеля — арктический заповедник России, сопоставимый по...

25 случайных совпадений, которые близки к совершенству

Непростые отношения пса и электрического забора

Лови волну: опытный сёрфер помог молодому спортсмену

Когда можешь позволить себе только товары по скидкам

Так вот он какой, настоящий «полицейский разворот»

Маленькими, а не большими: слова, которые часто пишут неправильно

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм