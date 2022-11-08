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Кругом сплошной обман

Кругом сплошной обман

Автор:
08 ноября 2022 09:43
Метки: видео   лишний вес   люди   неожиданно   ракурс   толстушка   
938
1
1
Первое правило знакомства в интернете: если видишь фотографию симпатичной девушки и не можешь сразу определить толстая она или нет, то она толстая.
Так сразу и не скажешь...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   лишний вес   люди   неожиданно   ракурс   толстушка   
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10  комментариев
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31k
Игорь Час назад
Зря она руками размахивала - такие жирные сардельки вместо пальцев не могут быть у худышки.
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13k
Antique computer 2 минуты назад
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974
cfhfwby 8 минут назад
Ручонка сразу же выдала ее размерчик.
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294
Ivan Shotgun 11 минут назад
Как говорил Иа : " Мой любимый размер"
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29k
Dobry vojak Svejk Z Полчаса назад
По кистям рук её сразу вычислить можно
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88k
parallax 43 минуты назад
Кость широкая.
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7k
GROMOZEKA 48 минут назад
Вместо видосиков беги в зал тренироваться
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5k
Copycat 51 минуту назад
я не доверяю профилям где нет фото в рост или половину
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