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Дорожное полотенце в форме таблетки

Дорожное полотенце в форме таблетки

Автор:
07 ноября 2022 10:07
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   в мире   видео   полотенце   таблетка   удобно   
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Небольшая таблетка превращается в полотенце при контакте с водой. Отличный вариант для тех, кто любит путешествовать.
Из маленькой таблетки в полноценное полотенце. Удобно!

Источник:

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Метки: Фабрика идей   в мире   видео   полотенце   таблетка   удобно   
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5  комментариев
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72k
Viktor 55 минут назад
Такое было ещё в далёком СССРе, только в форме яйца.
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24k
pssst Полчаса назад
кто-то недавно с дерева слез....
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
В 90-х еще было... кста, такие же футболки есть (были)... А аффтара поздравляю с подключением к интернету...
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1k
sava 2 часа назад
Первое такое полотенце , было куплено мной лет 15 назад. Надеюсь это не реклама "новинки" ...
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2k
Стебан Похабыч 2 часа назад
Лет двадцать пять назад такую херню в электричках продавали.
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