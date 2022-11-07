Дорожное полотенце в форме таблетки

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Небольшая таблетка превращается в полотенце при контакте с водой. Отличный вариант для тех, кто любит путешествовать.
Из маленькой таблетки в полноценное полотенце. Удобно!
Источник:
АНТИФИШКИ
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