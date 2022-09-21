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Приключения человека-водомерки

Приключения человека-водомерки

Автор:
21 сентября 2022 09:27
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   интересно   развлечения   экстрим   эффектно   
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Любитель водных видов спорта знает, как развлечь себя и окружающих. В опубликованном видео экстремал эффектным образом "скользит" по воде.
Он может даже "отжиматься" от воды.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   интересно   развлечения   экстрим   эффектно   
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1  комментарий
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Serg2001 38 минут назад
Прикольно!... Главное топляк не словить... )
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