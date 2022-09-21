Приключения человека-водомерки

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Любитель водных видов спорта знает, как развлечь себя и окружающих. В опубликованном видео экстремал эффектным образом "скользит" по воде.
Он может даже "отжиматься" от воды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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