Унитаз для любителей погорячее

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В мире можно найти великое множество необычных унитазов. Увидев их, удивляешься, насколько богата фантазия создавших их дизайнеров. Взгляните на унитаз, который сжигает отходы, а не смывает их.
Чего только не придумают! А какой наверно в туалете стоит запах...
Источник:
АНТИФИШКИ
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