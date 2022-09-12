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Унитаз для любителей погорячее

Унитаз для любителей погорячее

Автор:
12 сентября 2022 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   люди   огонь   прикол   унитаз   
1447
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В мире можно найти великое множество необычных унитазов. Увидев их, удивляешься, насколько богата фантазия создавших их дизайнеров. Взгляните на унитаз, который сжигает отходы, а не смывает их.
Чего только не придумают! А какой наверно в туалете стоит запах...

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   огонь   прикол   унитаз   
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13  комментариев
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77
Sata33 2 часа назад
А зачем ?
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10k
DumDum 11 минут назад
опогрейка. ЖАктуальненько...
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4k
Компьютер DELL монитором 23 минуты назад
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
А потом твоим именем назовут унитаз Cinderella. Козлы.
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1k
Шурман 57 минут назад
Теперь мне стала понятна фраза , пукан горит :)
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Комментарий удален
−4
19k
ЦСКА Час назад
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то я не понял принципа работы. Если огонь горит постоянно, то боюсь, что можно на обед себя же подать с румяной корочкой. Если только при нажатии, то либо держать и ждать пока лучшая часть многих утилизируется, либо туалет очень быстро заполнится до краев.
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Главное не смыть до того, как встанешь с толчка
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