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Мальчик пытается обеззаразить открытую ранку

Мальчик пытается обеззаразить открытую ранку

Автор:
16 сентября 2022 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Эмоции   видео   дети   мальчик   прикол   
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Крик боли, который можно услышать даже без звука.

Источник:

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Метки: Реакция   Эмоции   видео   дети   мальчик   прикол   
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26  комментариев
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
пляяяять.... "открытую рану"?!!!

вы видели что такое "открытая рана"?!!! - это сраная мелкая садина!
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670
Villary 4 минуты назад
Футболист растет.
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995
VSh 20 минут назад
Ну и баба.
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12k
? ? ? 36 минут назад
зомби покусали, началось?
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5k
heta 38 минут назад
Терпит, как может, молодец.
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39k
Мойша 44 минуты назад
Они что, идиоты поливать участок тела без кожи чистым спиртом? Если да, то болевой шок обеспечен.
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3k
Владимир 49 минут назад
добейте,чтобы не мучался!
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1k
ssdeep 57 минут назад
Все лето проводили у бабушки, так она нам давала по таблетке стрептоцида перед тем как мы на весь день уходили на улицу, до сих пор инструкция в голове, положить таблетку в упаковке на ровное место и наступить каблуком, порошком присыпать рану.
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3k
Anton Час назад
Х.у.й.н.я всё это . У меня в 10 лет мозоль от лопаты зелёная стала и вся ладонь вздулась и полна гноя под кожей была!
Вот мне её и без наркоза и укола на живую вскрыли и под кожей ладони всё очистили, а потом бинт в длину 25 сантиметров в линию сложили ,смазали чем-то и через дырку длиной спицей под кожу по всей ладони запихали. И я выдержал не крича как этот . Меня уже не чего не напугает !
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Насколько нежны и чуствительны современные дети.
На такую ссадину надо поссать и бежать дальше, а не изображать крик боли на диване.
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7k
Роман Час назад
Вторую сразу тоже нужно было! Что бы потом 2 раза не страдать )))
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1k
Шапкин Час назад
Мы на такую мелочь и внимания-то не обращали. Лизнул, подорожником залепил и "снова в бой".
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2k
RaiJu Час назад
[мат], на меня в третьем классе упало стекло со 2 этажа и пронзило сустав в локте, в виду малолетства, я стоял в общей очереди в травмпункт, а должен был идти как срочный. И я не визгнул [мат]. Шили меня без обезболивающего.
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22k
The Dude Час назад
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
за одно и беса изгнали
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