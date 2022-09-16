Мальчик пытается обеззаразить открытую ранку

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Источник:
АНТИФИШКИ
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вы видели что такое "открытая рана"?!!! - это сраная мелкая садина!
Вот мне её и без наркоза и укола на живую вскрыли и под кожей ладони всё очистили, а потом бинт в длину 25 сантиметров в линию сложили ,смазали чем-то и через дырку длиной спицей под кожу по всей ладони запихали. И я выдержал не крича как этот . Меня уже не чего не напугает !
На такую ссадину надо поссать и бежать дальше, а не изображать крик боли на диване.