Как бегемоты чувствуют себя под водой

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Бегемоты прекрасно себя чувствует как на суше, так и в пресных водоемах. В воде он уже не так потешен и неуклюж, как на земле и может похвастаться пластичностью и ловкостью.
Пластичность и ловкость бегемота под водой.
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