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Как бегемоты чувствуют себя под водой

Как бегемоты чувствуют себя под водой (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2022 13:43
Метки: Водоём   бегемот   видео   вода   животные   интересно   
1982
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Бегемоты прекрасно себя чувствует как на суше, так и в пресных водоемах. В воде он уже не так потешен и неуклюж, как на земле и может похвастаться пластичностью и ловкостью.
Пластичность и ловкость бегемота под водой.

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Метки: Водоём   бегемот   видео   вода   животные   интересно   

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4  комментария
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1k
Стебан Пошляк 12 часов назад
Бегемоты чувствуют себя под водой как бабочки.
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301
<name> 4 часа назад
Архимед одобряет )
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2k
RALEXXX 10 часов назад
Вспомнил выражение "С грацией бегемота"
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−16
kluvik 11 часов назад
Прекрасно они себя чувствуют под водой.
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