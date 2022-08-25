Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять

FISHKINET
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной... Культурная апроприация: пользователи обвинили авторов цифрового рэпера FN Meka в блэкфейсе Культурная апроприация: пользователи обвинили авторов цифрового... Опасные "качки" на дорогах в Геленджике Опасные "качки" на дорогах в Геленджике Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана «Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра... "Хорошая жена знает своё место". Правила из американского журнала Housekeeping Monthly, 1955 года "Хорошая жена знает своё место". Правила из американского журнала... «И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты «И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин»... 25 фактов о Леонардо да Винчи, затерявшихся в истории 25 фактов о Леонардо да Винчи, затерявшихся в истории 13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно получилось 13 людей, которые взялись за преображение жилища - и у них классно... Когда ты оказался никому не нужен Когда ты оказался никому не нужен 14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только пряжу и спицы 14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только... Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Неизвестная Бразилия в объективе Алекса Альмеида Неизвестная Бразилия в объективе Алекса Альмеида История жизни разведчицы, ставшей прототипом радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны» История жизни разведчицы, ставшей прототипом радистки Кэт из... Другая сторона знаменитостей: чем живут известные артисты за кадром? &nbsp; Другая сторона знаменитостей: чем живут известные артисты за... Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит Еще одно подтверждение того, что Большой Брат за нами следит Пoчeму в CCCP первыми в кocмoc отправили coбaк, a CШA — обезьян? Пoчeму в CCCP первыми в кocмoc отправили coбaк, a CШA — обезьян? Лиз Трасс и кнопка. Глава МИД Великобритании не против развязать ядерную войну Лиз Трасс и кнопка. Глава МИД Великобритании не против развязать...
Главная > Видео 
Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять

Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять

Автор:
25 августа 2022 08:32
Метки: Веселые   Волшебная палочка   в мире   видео   гарри поттер   интересно   прикол   
690
1
1
Палочка в стиле фильмов про Гарри Поттера, с помощью которой можно почувствовать себя волшебником. От такой палочки не отказались бы не только дети, но и многие взрослые.
Палочка-поджигалочка. Чего только не придумают!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Веселые   Волшебная палочка   в мире   видео   гарри поттер   интересно   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Блин.. ну что так мало-то, как работает, хде купить, сколько хат уже сожгли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Aleksandr Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 2 часа назад
вчера она уже тут стреляла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309
Uganda 2 часа назад
Они утверждали, что слизеринцы - отстой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Majul 2 часа назад
Таких "палочек" миллионы и стоят в десятки раз дешевле
https://www.google.ru/search?q=зажигалка для плиты&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr7qqwqeH5AhWVuosKHRxnABkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1090&dpr=1https://www.google.ru/search?q=зажигалка для плиты&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr7qqwqeH5AhWVuosKHRxnABkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1090&dpr=1
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823952



Другие посты автора
Популярное
До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за границы ругают страну
До 20 миллионов: какие гонорары получали знаменитости в России, которые теперь из-за...
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
«Он решил, что ему всё можно»: сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Набирающие популярность
Москвич умер после сеанса эротического массажа
Москвич умер после сеанса эротического массажа
Самый глупый эксперимент: новый «Гелик» с двумя пассажирами внутри сбросили на крышу дома
Самый глупый эксперимент: новый «Гелик» с двумя пассажирами внутри сбросили на крышу дома
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное финансовое положение

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#автомобили#автомир#кино#Приколы#Ynews#авария дня
#интересно#в мире#факты#люди#картинки#история#забавно#США#познавательно#Китай
#Юмор#прикол#аварии#подборка#авто аварии#драка#знаменитости#фотографии#красота#наука
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Эффектный снос китайских многоэтажек Эффектный снос китайских многоэтажек Людям так нравится делать новых людей Людям так нравится делать новых людей Когда ты оказался никому не нужен Когда ты оказался никому не нужен И так сойдет: необычный балкон в доме И так сойдет: необычный балкон в доме Работник аквапарка устраивает для посетителей аквапарка необычное шоу Работник аквапарка устраивает для посетителей аквапарка необычное шоу

На что жалуетесь?

Вернуться