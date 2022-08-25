Волшебная палочка, которая действительно умеет стрелять

690
1
1
Палочка в стиле фильмов про Гарри Поттера, с помощью которой можно почувствовать себя волшебником. От такой палочки не отказались бы не только дети, но и многие взрослые.
Палочка-поджигалочка. Чего только не придумают!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Людям так нравится делать новых людей
- Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись
- Приготовил стейк с "огоньком"
- Работник аквапарка устраивает для посетителей аквапарка необычное шоу
- Игрушки для больших мальчиков и девочек
Новости партнёров
https://www.google.ru/search?q=зажигалка для плиты&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr7qqwqeH5AhWVuosKHRxnABkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1090&dpr=1https://www.google.ru/search?q=зажигалка для плиты&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr7qqwqeH5AhWVuosKHRxnABkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1090&dpr=1