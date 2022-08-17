Злобный паровозик Томас после зомби-апокалипсиса

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Умелец слепил из полимерной глины фигурку паровозика Томаса в сеттинге зомби-апокалипсиса. Известный персонаж из детского мультфильма получился очень злобным и кровожадным.
Увлекательный процeсс создания злобного паровозика Томаса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Томас видео зомби паровоз паровозик томас скульптура
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