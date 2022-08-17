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Злобный паровозик Томас после зомби-апокалипсиса

Злобный паровозик Томас после зомби-апокалипсиса

Автор:
17 августа 2022 10:49
Метки: Томас   видео   зомби   паровоз   паровозик томас   скульптура   
3128
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Умелец слепил из полимерной глины фигурку паровозика Томаса в сеттинге зомби-апокалипсиса. Известный персонаж из детского мультфильма получился очень злобным и кровожадным.
Увлекательный процeсс создания злобного паровозика Томаса.

Источник:

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Метки: Томас   видео   зомби   паровоз   паровозик томас   скульптура   
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5  комментариев
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6k
ГГалка 3 часа назад
зачётная поделка!!! а я подумала сначала что это про другой паровозик) не всех мультяшных персонажей по именам знаю.
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1k
Сергей Зем 53 минуты назад
Из чего он его лепит? На пластилин не похоже...
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1k
Dwarf61 4 часа назад
Уриэль Вентрис одобряет)))
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4k
jfk 4 часа назад
Что сказать, руки от куда надо растут
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194
Flint 4 часа назад
Спасибо за пост)
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